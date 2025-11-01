Mariano Navone, finalista en el ATP ‘Los Inkas Open’ tras una sólida victoria sobre Álavaro Gullién Meza

- Advertisement -

Mariano Navone, joven promesa del tenis argentino, se ha consolidado como finalista del ATP Los Inkas Open, torneo que se lleva a cabo en el Los Inkas Golf Club, en Lima, Perú, del 27 de octubre al 2 de noviembre de 2025. En una destacada actuación, el oriundo de Nueve de Julio, Buenos Aires, superó al ecuatoriano Álvaro Gullién Meza en semifinales con un marcador de 6-4 y 6-1.

El tenista argentino, surgido de la Escuela de Tenis del Club Atlético 9 de Julio, mostró una gran solvencia y control durante todo el partido. Con una actuación que reflejó tranquilidad y aplomo, Navone dominó a su rival desde el inicio, jugando con determinación y sin grandes sobresaltos. Su servicio fue constante y su devolución precisa, lo que le permitió cerrar el partido de manera rápida y efectiva.

Con esta victoria, Navone se prepara para enfrentar al próximo desafío en la final del torneo, donde buscará alzarse con el título en la superficie de tierra batida al aire libre. La final se jugará este domingo, cerrando una semana vibrante en el ATP Challenger 75.

Los Inkas Open ha sido un torneo clave para muchos jugadores en ascenso, y el argentino ha demostrado que está listo para dar el siguiente paso en su carrera profesional. Con el apoyo de su equipo y su fe en su juego, Navone ha logrado su mejor actuación en el circuito ATP, y espera coronarla con el tan ansiado trofeo.

Este ATP Challenger 75, que ha reunido a importantes jugadores de la región, se destaca como una plataforma de crecimiento para jóvenes talentos, y Navone ha demostrado ser una de las grandes promesas en el tenis sudamericano.

Arriba a esta instancia decisiva tras derrotar en el comienzo de la competenca, con una sólida victoria por 6-3 y 6-1 al también argentino Genaro Olivieri en la primera ronda del certamen que se disputa sobre polvo de ladrillo.