‘Madrugadores del 9’ arribaron a las 288 jornadas ininterrumpidas de Oración con un nuevo integrante

Este sábado 1 de noviembre, los ‘Madrugadores del 9’ celebraron una nueva jornada de oración, marcando su jornada número 288 de rezos continuos desde su creación el 27 de septiembre de 2014. El grupo, conformado por fieles de distintas edades, se reunió como cada 14 días a las 7:00 de la mañana en la Catedral Santo Domingo de Guzmán para ofrecer el Rosario por diversas intenciones, entre ellas, la salud de los miembros, el eterno descanso de los Madrugadores fallecidos. la sanación de sus familias y por fuentes laborales entre otros al igual or los Santos, en su dia de recordación.

La jornada estuvo marcada por un ambiente de profunda espiritualidad. La Catedral, iluminada por la luz del sol, sirvió como un marco simbólico para la celebración. En uno de los vitrales del templo, se pudo observar la cruz que ha sido un emblema de esta comunidad de oración, simbolizando el camino de fe que siguen cada mañana, sin interrupciones, desde su primer encuentro en 2014.

Además, se presentó al fina de los rezos al nuevo interante. Se trata del convecino Mauricio Vivani, quien se unió a los Madrugadores en esta jornada. La comunidad lo acogió con alegría y aplausos, recordando que el grupo no solo se une por la oración, sino también por el compromiso compartido de apoyarse mutuamente en la fe y la vida diaria.

A ello, se sumó la gratitud del miembro fundador de la corriente de vida, Jorge ‘Garza’ Pincirolli, por el apoyo recibido y oraciones ante el reciente deceso de su esposa, Beatriz Caracoche.

La próxima jornada de oración está prevista para el sábado 15, con invitación abierta a todos los varones que quieran sumarse.