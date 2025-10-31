Mariano Navone se mete en las semifinales del Challenger de Lima

El encuentro entre los dos argentinos en los cuartos de final fue un espectáculo de tenis de alto nivel, donde Navone demostró su mejor versión. Con un sólido servicio y un juego de fondo agresivo, el jugador de Nueve de Julio no dio oportunidad a Barrena, quien no logró encontrar respuestas ante la contundencia de su rival. Con un 6-0 en el primer set y un 6-3 en el segundo, Navone se impuso sin problemas.

La mirada en la final

Este sábado, 1 de noviembre, el tenista argentino buscará el pase a la final del Challenger de Lima, enfrentándose al ecuatoriano Álvaro Guillén Meza, quien dejó en el camino a Ignacio Buse.

Con un juego sólido y la moral alta tras su victoria, Navone está determinado a continuar su paso firme por el torneo.

Un 2025 de altibajos pero con grandes logros

A pesar de haber tenido un 2025 irregular, con un balance de 34 victorias y 29 derrotas, Mariano Navone ha demostrado su capacidad para sobreponerse a los desafíos. En lo que va del año, ha logrado importantes victorias, como la de los Qualifiers de la Copa Davis ante Noruega en Oslo, que contribuyó al triunfo de Argentina. Además, conquistó el título en el Challenger de Braunschweig en Alemania y alcanzó la tercera ronda de Roland Garros, lo que le permitió consolidarse dentro del Top 100 del ranking ATP.

A pesar de sus éxitos en el circuito principal, Navone no dudó en regresar a la segunda categoría del circuito ATP, donde forjó gran parte de su ascenso hacia el Top 30 el año pasado.

Esta actitud humilde, acompañada de un equipo de trabajo que lo apoya en cada paso, demuestra la determinación de seguir creciendo, sin importar la categoría. Allegados a su entorno, siempre han señalado que es una etapa de crecimiento y revisiones en el ascenso.

El Challenger de Lima es una nueva oportunidad para seguir escalando posiciones en el ranking y reafirmar su nivel.

Mariano Navone llega a esta instancia tras haber ganando 6-4 y 6-0 a David Jorda Sanchís, el pasado miércoles 29

La historia de Mariano Navone: un tenista en ascenso

Mariano Navone, nacido en Nueve de Julio, ha sido una de las promesas más sólidas del tenis argentino. Desde sus primeros años en la Escuela de Tenis del Club Atlético, hasta su consolidación en el circuito profesional, su carrera ha sido un ejemplo de esfuerzo y dedicación.

Con 12 títulos Challenger en su haber, Navone se sigue afirmando como una pieza clave en el tenis argentino.