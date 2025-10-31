El Foro Mundial de Padres Contra la Violencia Infantil destacó un encuentro con Abogados de San Martín

Los integrantes del Foro Mundial de Padres Contra la Violencia y el Abuso Sexual en la Infancia, Créeles Siempre, expresaron su agradecimiento por la invitación cursada por el Colegio de Abogados de General San Martín a participar de la reunión informativa y de camaradería celebrada el pasado 31 de octubre.

En su discurso, Leonardo Gabriel Pigliacampi, presidente del Foro, destacó la importancia de la reunión y subrayó la profesionalidad y el compromiso de los abogados y abogadas presentes. “Fue un honor haber podido compartir este espacio con profesionales de tanto prestigio, comprometidos con la niñez, la familia y los adultos mayores. La reunión fue una excelente oportunidad para intercambiar ideas, presentar proyectos y plantear una visión distinta frente a la violencia y el abuso sexual infantil”, señaló Pigliacampi.

A lo largo de la reunión, se abordaron temas cruciales, entre los que se incluyeron la revictimización y la vulneración de los derechos humanos que sufren niños, niñas y adolescentes en algunas causas de familia, a raíz de malas prácticas por parte de jueces y fiscales. Además, se discutieron otros problemas que afectan a la infancia, tales como denuncias falsas, bullying, sexting forzado, acoso en redes sociales, trata de personas, grooming y las implicaciones de las nuevas tecnologías en la protección de menores. También se plantearon reflexiones sobre tratados internacionales que, a juicio de los presentes, parecen estar desactualizados respecto a la realidad actual.

El Foro, en su conjunto, reafirmó su apoyo a todas las iniciativas orientadas a la protección de los derechos de los niños y condenó enérgicamente todas las formas de violencia y abuso infantil. En este sentido, Pigliacampi expresó su total compromiso con los proyectos impulsados por el Dr. Roberto Santiago Amantía, Vicepresidente 1ro. del CASM, y el Dr. Hernán Capurro, Consejero del CASM, agradeciendo también la hospitalidad de la Dra. Andrea Sosa, Directora del Instituto de Derecho del Trabajo del CASM.

“El compromiso con la niñez y los derechos humanos debe ser un eje transversal en toda la actividad profesional. Desde Créeles Siempre, nos sentimos honrados de haber podido formar parte de esta significativa reunión y continuamos apoyando el trabajo de todos aquellos que luchan por un futuro más justo y seguro para nuestros niños”, concluyó Leonardo Gabriel Pigliacampi.

El Foro agradeció especialmente la invitación y se mostró dispuesto a continuar colaborando con el Colegio de Abogados de General San Martín y con otras entidades que compartan el mismo objetivo de garantizar los derechos de los más vulnerables.