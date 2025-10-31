sábado, noviembre 1, 2025
General

El Foro Mundial de Padres Contra la Violencia Infantil destacó un encuentro con Abogados de San Martín

Créeles Siempre, hizo saber que se discutieron temas sobre los derechos de los niños y la protección frente a la violencia y el abuso

Los integrantes del Foro Mundial de Padres Contra la Violencia y el Abuso Sexual en la Infancia, Créeles Siempre, expresaron su agradecimiento por la invitación cursada por el Colegio de Abogados de General San Martín a participar de la reunión informativa y de camaradería celebrada el pasado 31 de octubre.

En su discurso, Leonardo Gabriel Pigliacampi, presidente del Foro, destacó la importancia de la reunión y subrayó la profesionalidad y el compromiso de los abogados y abogadas presentes. “Fue un honor haber podido compartir este espacio con profesionales de tanto prestigio, comprometidos con la niñez, la familia y los adultos mayores. La reunión fue una excelente oportunidad para intercambiar ideas, presentar proyectos y plantear una visión distinta frente a la violencia y el abuso sexual infantil”, señaló Pigliacampi.

A lo largo de la reunión, se abordaron temas cruciales, entre los que se incluyeron la revictimización y la vulneración de los derechos humanos que sufren niños, niñas y adolescentes en algunas causas de familia, a raíz de malas prácticas por parte de jueces y fiscales. Además, se discutieron otros problemas que afectan a la infancia, tales como denuncias falsas, bullying, sexting forzado, acoso en redes sociales, trata de personas, grooming y las implicaciones de las nuevas tecnologías en la protección de menores. También se plantearon reflexiones sobre tratados internacionales que, a juicio de los presentes, parecen estar desactualizados respecto a la realidad actual.

El Foro, en su conjunto, reafirmó su apoyo a todas las iniciativas orientadas a la protección de los derechos de los niños y condenó enérgicamente todas las formas de violencia y abuso infantil. En este sentido, Pigliacampi expresó su total compromiso con los proyectos impulsados por el Dr. Roberto Santiago Amantía, Vicepresidente 1ro. del CASM, y el Dr. Hernán Capurro, Consejero del CASM, agradeciendo también la hospitalidad de la Dra. Andrea Sosa, Directora del Instituto de Derecho del Trabajo del CASM.

“El compromiso con la niñez y los derechos humanos debe ser un eje transversal en toda la actividad profesional. Desde Créeles Siempre, nos sentimos honrados de haber podido formar parte de esta significativa reunión y continuamos apoyando el trabajo de todos aquellos que luchan por un futuro más justo y seguro para nuestros niños”, concluyó Leonardo Gabriel Pigliacampi.

El Foro agradeció especialmente la invitación y se mostró dispuesto a continuar colaborando con el Colegio de Abogados de General San Martín y con otras entidades que compartan el mismo objetivo de garantizar los derechos de los más vulnerables.

Últimas noticias

