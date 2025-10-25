sábado, octubre 25, 2025
Tenis

Mariano Navone no pudo ante Garín y se despidió del Costa do Sauípe Open

El joven nuevejuliense fue superado por 7-6 y 6-2 por el chileno en los cuartos de final

0
En un partido de cuartos de final cargado de emoción, el jugador de Nueve de Julio, Mariano Navone (N.º 85 del ranking ATP), fue superado por el chileno Cristian Garín (N.º 107). A pesar de haber comenzado el encuentro con gran firmeza, Navone no logró mantener la ventaja y perdió en dos sets: 7-6(4) y 6-2.

El primer set, que resultó ser el más equilibrado, terminó en un tiebreak tras un parcial muy peleado. Navone, que mostró un gran nivel, no pudo evitar que Garín se impusiera por 7-6, logrando un punto crucial en la definición del desempate.

Ya en el segundo set, Garín aumentó su nivel y se mostró más sólido en los intercambios, mientras que Navone, aunque luchó, no logró recuperar el ritmo del partido. El chileno se impuso con un claro 6-2, avanzando a las semifinales del torneo.

A pesar de la derrota, Navone dejó una imagen positiva en el certamen, consolidando su presencia en el Top 100 del ranking ATP y demostrando su crecimiento constante en el circuito profesional.

Por su parte, Cristian Garín, quien se mostró con gran capacidad de adaptación en el transcurso del partido, se aseguró un lugar entre los mejores cuatro del torneo brasileño, con la vista puesta en seguir avanzando en la competencia.

