Mariano Navone volvió a ganar en el Challenger de Costa do Sauípe

El argentino Mariano Navone, oriundo de Nueve de Julio, provincia de Buenos Aires, volvió a mostrar su gran momento tenístico este viernes por la tarde al imponerse con claridad sobre el local Pedro Boscardin Dias.

Navone jugó con serenidad, precisión y solidez, controlando el ritmo del partido y repitiendo el buen nivel exhibido en la jornada anterior. El cierre del encuentro fue brillante: el último tanto, un golpe impecable, dejó sin posibilidad de devolución a su rival y selló la victoria por 6-4 y 6-2.

Con este triunfo, el nuevejuliense continúa avanzando en el torneo y reafirma su condición de uno de los argentinos más destacados del circuito Challenger.