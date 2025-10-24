viernes, octubre 24, 2025
22.8 C
Nueve de Julio
viernes, octubre 24, 2025
22.8 C
Nueve de Julio
Tenis

Mariano Navone volvió a ganar en el Challenger de Costa do Sauípe

El bonaerense superó con autoridad al brasileño Pedro Boscardin Dias por 6-4 y 6-2, y avanzó a una nueva instancia del Costa do Sauípe Open, torneo del circuito Challenger que se disputa en Brasil.

0
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

El argentino Mariano Navone, oriundo de Nueve de Julio, provincia de Buenos Aires, volvió a mostrar su gran momento tenístico este viernes por la tarde al imponerse con claridad sobre el local Pedro Boscardin Dias.

Navone jugó con serenidad, precisión y solidez, controlando el ritmo del partido y repitiendo el buen nivel exhibido en la jornada anterior. El cierre del encuentro fue brillante: el último tanto, un golpe impecable, dejó sin posibilidad de devolución a su rival y selló la victoria por 6-4 y 6-2.

Con este triunfo, el nuevejuliense continúa avanzando en el torneo y reafirma su condición de uno de los argentinos más destacados del circuito Challenger.

Noticias relacionadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas noticias

AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima
Propietario Lado Sur Eventos S.A
Reg. de Propiedad Intelectual: 5128498
Director: Gustavo Tinetti
Diario Digital fundado el 03-05-2009
Edición: 6019

Yrigoyen 969 Nueve de Julio
Bs As - Argentina
(02317) 521333
+549-2317-407333
[email protected]

Copyright © 2025 Cadena Nueve – Diario Digital | AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima

Desarrollado por Agencia MTR