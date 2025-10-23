jueves, octubre 23, 2025
Tenis

Buen triunfo de Mariano Navone en Brasil al superar a Habib en el Costa do Sauipe Open

El tenista argentino de Nueve de Julio derrotó con contundencia al libanés Hady Habib por 6-4 y 6-1 en el Challenger, asegurando una victoria clave en su carrera y mostrando seguridad y serenidad en cada punto

Mariano Navone, el joven tenista destacdo de la ciudad bonarense de Nueve de Julio, logró una destacada victoria en el Costa do Sauipe Open Brasil, torneo del circuito Challenger, al vencer al libanés Hady Habib con parciales de 6-4 y 6-1.

El último punto del segundo set fue especialmente intenso: después de una decena de match points, Navone consiguió definir el set y quedarse con el partido, demostrando su capacidad de mantener la concentración bajo presión.

Actualmente ubicado en el puesto 85 del ranking de la ATP, Navone reafirmó su potencial y sus habilidades, jugando de manera distendida pero precisa, transmitiendo seguridad y serenidad en cada intercambio.

Esta victoria representa un paso importante en su carrera profesional y lo posiciona como un rival a tener en cuenta en los próximos torneos del circuito internacional.

