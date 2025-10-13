lunes, octubre 13, 2025
Nueve de Julio
General

Todas las escuelas del distrito ya cuentan con servicio de desayuno y merienda

Gestiones del Consejo Escolar permitieron que en octubre se incorporaran las dos últimas instituciones que aún no contaban con el servicio, al tiempo que se amplió la cobertura del comedor en la Secundaria N° 8, alcanzando a todos los turnos.

0
Durante el mes de octubre se concretó un avance importante en materia de inclusión y bienestar estudiantil: todas las escuelas del distrito ya cuentan con servicio de desayuno y merienda.

Este logro fue posible gracias a gestiones sostenidas que permitieron incorporar al sistema alimentario escolar a las dos únicas instituciones que aún no contaban con este beneficio: la Escuela de Educación Secundaria Técnica N° 2 y la Escuela de Educación Técnica N° 1 (ex CEAT).

A su vez, se amplió la prestación del comedor en la Escuela Secundaria N° 8 “Gral. José de San Martín”, que hasta el momento solo funcionaba para el turno vespertino. Con esta ampliación, ahora también reciben el almuerzo los estudiantes de los turnos mañana y tarde, respondiendo así a una demanda histórica de la comunidad educativa.

Estas acciones reflejan un compromiso sostenido con la equidad y el acceso a derechos fundamentales dentro del ámbito escolar, fortaleciendo el acompañamiento a los trayectos educativos a través de políticas alimentarias inclusivas y universales.

