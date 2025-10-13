- Advertisement -

Durante el mes de octubre se concretó un avance importante en materia de inclusión y bienestar estudiantil: todas las escuelas del distrito ya cuentan con servicio de desayuno y merienda.

Este logro fue posible gracias a gestiones sostenidas que permitieron incorporar al sistema alimentario escolar a las dos únicas instituciones que aún no contaban con este beneficio: la Escuela de Educación Secundaria Técnica N° 2 y la Escuela de Educación Técnica N° 1 (ex CEAT).

A su vez, se amplió la prestación del comedor en la Escuela Secundaria N° 8 “Gral. José de San Martín”, que hasta el momento solo funcionaba para el turno vespertino. Con esta ampliación, ahora también reciben el almuerzo los estudiantes de los turnos mañana y tarde, respondiendo así a una demanda histórica de la comunidad educativa.

Estas acciones reflejan un compromiso sostenido con la equidad y el acceso a derechos fundamentales dentro del ámbito escolar, fortaleciendo el acompañamiento a los trayectos educativos a través de políticas alimentarias inclusivas y universales.