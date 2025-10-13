Sergio Barenghi: El Presupuesto bonaerense 2026 incluye el Nodo Bragado y serán sancionados los autores de canales clandestinos ante la crisis hidrica

- Advertisement -

El intendente de Bragado dialogó con Cadena Nueve y Visión Plus TV tras participar de una reunión regional en Carlos Casares. Confirmó la inclusión en el presupuesto 2026 de obras hidráulicas largamente postergadas para mitigar inundaciones. Además, se firmó un convenio para sancionar canales clandestinos.

En una entrevista con el programa Despertate de Cadena Nueve, FM Máxima 89.9 y Visión Plus TV, el intendente de Bragado, Sergio Barenghi, brindó detalles de su participación en la reciente reunión de la Subzona 3 de la Cuenca del Salado, realizada en Carlos Casares, donde se confirmó una noticia largamente esperada: la inclusión en el presupuesto provincial 2026 del “Nodo Bragado”, una obra de gran magnitud hidráulica que apunta a resolver las recurrentes inundaciones en la región.

Barenghi explicó que Bragado es uno de los distritos más afectados por el escurrimiento de aguas de la cuenca, ya que actúa como una “olla receptora” de vertientes como el Canal Mercante, el San Emilio y el Saladillo. Las obras proyectadas incluyen la canalización aguas abajo del Saladillo, el dragado de la laguna del parque, la conexión con la laguna municipal y la ampliación del canal San Emilio, entre otras intervenciones estratégicas.

“Es una obra muy esperada que va a estar incluida en el presupuesto 2026. Tiene un costo importante, pero la provincia tomó la decisión política de avanzar”, afirmó.

Convenio contra canales clandestinos

En la reunión también se firmó un convenio entre municipios y la Dirección de Hidráulica que permitirá sancionar más ágilmente a quienes realicen canales clandestinos, una práctica que desequilibra el sistema hídrico regional y suele beneficiar a los grandes productores en detrimento del resto.

“Ahora los municipios tenemos poder de policía. Podemos verificar y dar aviso inmediato a la Autoridad del Agua, que ya no necesita hacer todo un trámite largo. Esto acelera las sanciones y pone un freno a estas maniobras”, detalló Barenghi.

Críticas al Gobierno Nacional

El jefe comunal también fue crítico del Gobierno Nacional, al señalar que el Fondo Hídrico Nacional, alimentado por un porcentaje de cada litro de combustible, no está siendo utilizado para obras de infraestructura pese a contar con más de $155.000 millones en plazo fijo, según reconoció el propio Estado.

“Para el gobierno provincial y los intendentes esto es una política de Estado. Lamentablemente, para el gobierno nacional no lo es”, sentenció.

La Fiesta del Caballo, con normalidad

Respecto a la reciente Fiesta Nacional del Caballo, Barenghi aclaró que, pese a las lluvias previas, la situación hídrica del distrito está controlada, gracias a obras de contención y desagües alternativos habilitados con autorización de Hidráulica.

“No hay evacuados, las localidades tienen accesibilidad, y el ingreso y egreso de agua está equilibrado”, aseguró.

En ese sentido, defendió la realización de la tradicional celebración, que tuvo su 54° edición, con visitantes de toda la región y del país.

“Fue una fiesta hermosa. La gente necesita también momentos de alegría y comunidad, sobre todo en tiempos difíciles”, dijo.

Controles viales y motociclistas

Por último, Barenghi se refirió a la problemática del uso irregular de motos, y destacó que desde el inicio de su gestión se realizan operativos permanentes, con secuestros de vehículos sin papeles y con escapes ilegales, y el respaldo de la policía y organizaciones como Estrellas Amarillas.

“Nos importa cuidar a nuestros vecinos, especialmente a los jóvenes. No buscamos recaudar multas, sino evitar tragedias”, aclaró.

Barenghi fue tajante: “En Bragado no hay amiguismo. Acá se cumple la ley, sea quien sea el infractor.”