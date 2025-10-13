Reconocimiento al rol de las mujeres rurales en la Legislatura bonaerense

- Advertisement -

Este miércoles 15 de octubre se realizará en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires una jornada conmemorativa por el Día Internacional de las Mujeres Rurales, una fecha que busca visibilizar y reconocer el aporte de las mujeres al desarrollo rural y agrícola.

La actividad es impulsada por las diputadas Silvina Vaccarezza, Marcela Basualdo, Viviana Guzzo y María Laura Aloisi, y contará con la participación de autoridades de la Cámara Baja, así como de diputados y senadores provinciales.

Durante la jornada, se desarrollará un panel en el que participarán destacadas mujeres vinculadas al sector rural, quienes compartirán sus experiencias, trayectorias y desafíos en un ámbito históricamente masculinizado.

El Día Internacional de las Mujeres Rurales fue establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2007, y se celebra cada 15 de octubre con el objetivo de dar visibilidad al rol clave que desempeñan las mujeres en la agricultura, la seguridad alimentaria y el desarrollo sostenible de las comunidades rurales.