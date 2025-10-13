Liberación de rehenes israelíes y acuerdo de alto el fuego en Gaza

- Advertisement -

Hamás liberó a 20 rehenes israelíes que permanecían cautivos en la Franja de Gaza durante más de dos años, en el marco de un acuerdo de alto el fuego alcanzado con Israel. Entre los liberados se encuentran tres ciudadanos argentinos: Ariel y David Cunio, y Eitan Horn. Los rehenes fueron entregados al Comité Internacional de la Cruz Roja en puntos designados dentro de Gaza y posteriormente trasladados a las fuerzas israelíes. Luego, fueron llevados a hospitales en Israel para recibir atención médica y reencontrarse con sus familias.

El acuerdo prevé la liberación de unos 2.000 prisioneros palestinos, entre ellos 250 condenados a cadena perpetua. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue ovacionado en el Parlamento israelí y ratificó su compromiso con la firma del plan de paz para Gaza. Trump destacó el papel de Israel y Estados Unidos en la consecución de la paz y aseguró que “la guerra ha terminado”. Los hermanos Ariel y David Cunio fueron secuestrados el 7 de octubre de 2023 en el kibutz Nir Oz, mientras que Eitan Horn fue capturado cuando visitaba a su hermano en el mismo kibutz. La liberación de los rehenes es un paso significativo en el proceso de distensión entre Israel y Hamás.