Kicillof encabezó la apertura de la 31° Asamblea del Consejo Provincial del Turismo y criticó las políticas económicas del Gobierno nacional

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este lunes la apertura de la 31° Asamblea Ordinaria del Consejo Provincial del Turismo (CoProTur), que tuvo lugar en el municipio de Chascomús. El mandatario estuvo acompañado por el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa; la subsecretaria de Turismo, Soledad Martínez; y el intendente local, Javier Gastón. También participaron más de 100 referentes del sector turístico, tanto del ámbito público como privado.

Durante su discurso, Kicillof advirtió sobre el impacto negativo que las políticas del Gobierno nacional están teniendo sobre la actividad turística: “Como todas las actividades vinculadas a la producción y el trabajo, el turismo está también atravesando una crisis muy fuerte como consecuencia de las decisiones económicas del Gobierno nacional”, afirmó. En ese sentido, señaló que el actual esquema económico —con un tipo de cambio atrasado— provocó un aumento del 57% en el turismo emisivo al exterior.

“El sector no va a mejorar sus perspectivas si no se modifica la dirección de las políticas”, insistió Kicillof, y alertó sobre las implicancias del reciente rescate financiero solicitado por el Ejecutivo nacional: “Todavía no han informado las condiciones del rescate del Tesoro de los Estados Unidos, pero seguramente no va a ser solo por amistad: va a venir acompañado de un paquete de condicionalidades en las que el turismo nacional difícilmente sea una prioridad”.

A pesar del panorama adverso, el Gobernador se comprometió a continuar fortaleciendo las políticas provinciales para sostener al sector: “Nosotros vamos a seguir nadando contra la corriente. Tenemos dificultades, pero también la voluntad de redoblar esfuerzos y utilizar todos los instrumentos a nuestro alcance”, aseguró. Y concluyó: “Asumimos la enorme responsabilidad de representar a un pueblo que tiene derecho al trabajo y al descanso”.

Por su parte, el ministro Augusto Costa destacó la importancia del turismo como motor económico y generador de empleo: “Entendemos al turismo como una actividad productiva que genera valor, por eso desde que iniciamos nuestra gestión implementamos políticas para acompañar al sector. En un contexto tan crítico, vamos a seguir articulando entre el Estado y el privado para sostener el turismo todo el año”.

El intendente Javier Gastón, en tanto, valoró la realización de la Asamblea en su distrito y remarcó la necesidad de creatividad y unidad para enfrentar el contexto: “El turismo es fundamental para el crecimiento de nuestra ciudad. Con un Gobierno nacional que se ha corrido de su responsabilidad, debemos agudizar el ingenio y trabajar en conjunto todos los sectores”.

Durante la jornada, Kicillof también encabezó una reunión de trabajo con referentes sindicales, empresarios y representantes de cámaras del sector turístico a nivel nacional, con el objetivo de analizar la situación actual y delinear estrategias comunes.

Participaron de las actividades el presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo; los intendentes de Villa Gesell, Gustavo Barrera; de General Alvarado, Sebastián Ianantuony; de Monte, José Castro; de General Paz, Juan Manuel Álvarez; de Berisso, Fabián Cagliardi; de Castelli, Francisco Echarren; de Carmen de Areco, Iván Villagrán; de Arrecifes, Juan Fernando Bouvier; así como autoridades del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica y representantes gremiales del sector.