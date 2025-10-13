Continúa habilitada la carga de Declaraciones Juradas para la prórroga de la Emergencia Agropecuaria

- Advertisement -

La Subsecretaría de Producción de la Municipalidad de Nueve de Julio informó que, si bien el plazo establecido para la carga de Declaraciones Juradas en el marco de la prórroga de la Emergencia Agropecuaria finalizó el pasado martes, el sistema continuará habilitado de manera excepcional hasta nuevo aviso.

Esta medida busca brindar más tiempo a los productores que, por diversos motivos, no hayan podido completar el proceso dentro del período oficial. Durante este período adicional, los interesados podrán ingresar al sistema y realizar la carga correspondiente de sus declaraciones.

Desde el municipio se remarcó que se continuará informando de manera permanente a través de los canales oficiales, con el objetivo de mantener actualizados a todos los productores sobre cualquier novedad relacionada con la prórroga de la emergencia.

Para más información o asistencia con la carga de datos, los productores pueden acercarse a la Subsecretaría de Producción o comunicarse con el área correspondiente.