lunes, octubre 13, 2025
20.5 C
Nueve de Julio
lunes, octubre 13, 2025
20.5 C
Nueve de Julio
General

Continúa habilitada la carga de Declaraciones Juradas para la prórroga de la Emergencia Agropecuaria

Aunque el plazo oficial ya finalizó, la Subsecretaría de Producción de Nueve de Julio informó que el sistema permanecerá abierto hasta nuevo aviso para que los productores puedan completar el trámite

0
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

La Subsecretaría de Producción de la Municipalidad de Nueve de Julio informó que, si bien el plazo establecido para la carga de Declaraciones Juradas en el marco de la prórroga de la Emergencia Agropecuaria finalizó el pasado martes, el sistema continuará habilitado de manera excepcional hasta nuevo aviso.

Esta medida busca brindar más tiempo a los productores que, por diversos motivos, no hayan podido completar el proceso dentro del período oficial. Durante este período adicional, los interesados podrán ingresar al sistema y realizar la carga correspondiente de sus declaraciones.

Desde el municipio se remarcó que se continuará informando de manera permanente a través de los canales oficiales, con el objetivo de mantener actualizados a todos los productores sobre cualquier novedad relacionada con la prórroga de la emergencia.

Para más información o asistencia con la carga de datos, los productores pueden acercarse a la Subsecretaría de Producción o comunicarse con el área correspondiente.

Noticias relacionadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas noticias

AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima
Propietario Lado Sur Eventos S.A
Reg. de Propiedad Intelectual: 5128498
Director: Gustavo Tinetti
Diario Digital fundado el 03-05-2009
Edición: 6008

Yrigoyen 969 Nueve de Julio
Bs As - Argentina
(02317) 521333
+549-2317-407333
[email protected]

Copyright © 2025 Cadena Nueve – Diario Digital | AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima

Desarrollado por Agencia MTR