Javier Rodríguez en Dolores y San Vicente: “Mientras algunos hablan de bonos, nosotros estamos al lado de quienes producen”

El ministro de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires, Javier Rodríguez, participó este sábado de una serie de eventos orientados a fortalecer las producciones regionales. La jornada comenzó en la ciudad de Dolores, con la inauguración de la XXVI Expo Rural, y continuó por la tarde en San Vicente, con la apertura de la 14° Fiesta Provincial de la Muzzarella.

En Dolores, durante el acto principal, Rodríguez destacó el trabajo conjunto entre los distintos niveles del gobierno para llevar las políticas provinciales a los 135 distritos de Buenos Aires. “La provincia debe ser verdaderamente federal”, expresó el ministro, resaltando la importancia de la cooperación con los intendentes para abordar las necesidades locales.

El ministro también hizo hincapié en el programa de financiamiento a través del leasing, destinado a la mejora de los caminos rurales, un elemento clave para el desarrollo de la producción. Asimismo, subrayó la relevancia de la ganadería bonaerense como motor del crecimiento local y recordó que el gobierno provincial trabaja desde hace más de cinco años para conectar lo que sucede en las aulas con las necesidades del sector productivo, fortaleciendo el arraigo rural.

Rodríguez aprovechó la oportunidad para entregar certificados de financiamiento al municipio de Dolores y a la Asociación Cooperadora de la Escuela de Educación Secundaria Agraria N°1, en el marco de los programas Mercados Bonaerenses y Escuela y Desarrollo Agrario. La comitiva también visitó la Pequeña Unidad Productiva de Alimentos Artesanales Don Abel, ganadora de la Copa Alfajor Argentino en dos ediciones consecutivas (2024 y 2025) de la feria Caminos y Sabores.

Por la tarde, el ministro continuó su agenda en San Vicente, donde encabezó la apertura y entrega de premios de la Fiesta Provincial de la Muzzarella. En el acto, Rodríguez valoró el compromiso y amor por la producción del sector lácteo, destacando la importancia de la articulación entre productores y consumidores industriales para mejorar la calidad de los productos. “Lo que empezó como una simple cata, hoy es un concurso consolidado con productos de nivel premium, mérito de los productores y la colaboración con la Asociación de Pizzerías y Casas de Empanadas”, dijo.

Finalmente, el ministro concluyó su intervención poniendo en valor el trabajo diario de las familias productoras: “Este evento no es solo una fiesta de la muzarella, es una fiesta del trabajo y la producción. El gobierno provincial está al lado de quienes producen, de quienes se levantan temprano y generan valor. Mientras algunos hablan de bonos y de timba financiera, nosotros estamos al lado de quienes construyen la provincia y el país con esfuerzo”.

La jornada terminó con un claro mensaje de apoyo a los productores, resaltando la importancia de la unidad y el trabajo conjunto entre todos los sectores para el desarrollo de la provincia.