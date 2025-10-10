viernes, octubre 10, 2025
17.8 C
Nueve de Julio
La salud mental es fundamental: Un llamado a la acción

En Argentina, se puede acceder a la línea telefónica 0800-999-0091 para orientación y apoyo en urgencias de salud mental. También existen servicios de salud mental en hospitales y clínicas, y organizaciones de salud mental que ofrecen información, recursos y apoyo.

Hoy, 10 de octubre, se celebra el día mundial de la salud mental, una fecha destinada a concienciar sobre la importancia del bienestar psicológico y social. El lema de este año es “Acceso a servicios: salud mental en contextos de catástrofes y emergencias”, destacando la necesidad urgente de garantizar que el apoyo psicosocial y de salud mental llegue a las personas afectadas por conflictos, desastres y desplazamientos. La salud mental es fundamental para el bienestar general y se refiere a un estado de bienestar en el que una persona puede manejar el estrés diario, desarrollar sus habilidades, trabajar de manera efectiva y contribuir a su comunidad. La Organización Mundial de la Salud (OMS) colabora con la Federación Mundial para la Salud Mental (WFMH) para promover la salud mental y apoyar a las personas con trastornos mentales.

La depresión es una de las principales causas de discapacidad en todo el mundo y afecta a más de 300 millones de personas. La ansiedad y la depresión pueden tener un impacto significativo en la calidad de vida de las personas y sus familias. La salud mental es esencial para el desarrollo social, económico y humano.

 

