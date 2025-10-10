- Advertisement -

El concejal Esteban Naudín, referente de Unión por la Patria en el Concejo Deliberante de 9 de Julio, remarcó en una entrevista con Despertate por Cadena Nueve, Máxima 89.9 y Visión Plus TV, la importancia de avanzar en políticas concretas que mejoren la seguridad vial y reduzcan el caos de tránsito en la ciudad.

Entre sus propuestas centrales se encuentra la implementación de un transporte escolar que funcione en los horarios de entrada y salida de los colegios, pero que también pueda extenderse a otros momentos del día para facilitar la movilidad de los estudiantes. “El transporte escolar puede ordenar el tránsito y dar más seguridad a nuestros chicos”, señaló Naudín.

El edil consideró que esta medida ayudaría a disminuir la concentración de autos particulares en las inmediaciones de las escuelas, aliviando el tránsito en horas pico y reduciendo riesgos de accidentes.

Además, Naudín insistió en la necesidad de avanzar hacia un plan integral de movilidad urbana, que contemple carriles diferenciados para autos, motos y bicicletas; estacionamiento en 45° en lugares estratégicos; mayor señalización; y campañas de concientización para los conductores.

“Debemos pensar en una ciudad que se organice mejor, donde todos tengan su espacio y donde la seguridad vial sea prioridad”, remarcó.

Con estas propuestas, el concejal busca abrir el debate dentro del Concejo Deliberante y en la comunidad, con la mirada puesta en el ordenamiento urbano y la protección de los niños y jóvenes en el entorno escolar.