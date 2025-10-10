Comerciantes y vecinos disfrutaron del Paseo a Cielo Abierto en el centro nuevejuliense

- Advertisement -

En una jornada marcada por el calor, el centro de Nueve de Julio fue escenario de un nuevo Paseo a Cielo Abierto, una propuesta impulsada por la Subsecretaría de Producción de la Municipalidad de Nueve de Julio y la Cámara de Comercio local, que contó con la participación de 70 comerciantes.

El evento, similar a un shopping al aire libre, transformó varias cuadras céntricas en un espacio de paseo, compras y encuentro social. La actividad comenzó por la tarde, pero fue a partir de las 17 horas, cuando la temperatura comenzó a descender, que se registró el mayor caudal de público, generando un ambiente animado y propicio para las ventas.

Los comerciantes expresaron una alta satisfacción con la iniciativa, especialmente aquellos que no cuentan con un local comercial fijo en la cuadrícula principal del centro. Para ellos, el Paseo representó una valiosa oportunidad de exposición y venta.

La propuesta no solo dinamizó la actividad comercial, sino que también potenció la visibilidad de emprendimientos emergentes y promovió la circulación de vecinos y visitantes por el casco céntrico, en un marco festivo y familiar.

Desde la organización destacaron el compromiso de los participantes y la respuesta del público, anticipando que ya se trabaja en nuevas ediciones para seguir fortaleciendo el comercio local y la vida urbana en Nueve de Julio.