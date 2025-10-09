Vecinos del interior bonaerense volverán a reclamar por las rutas en mal estado

- Advertisement -

Este domingo, vecinos de diversas ciudades del interior bonaerense se movilizarán nuevamente en un banderazo para reclamar por el mal estado de las rutas que atraviesan la región. El reclamo, impulsado por grupos autoconvocados, se llevará a cabo a las 16:30 y se replicará en varias rutas nacionales y provinciales, con especial énfasis en las más afectadas.

Entre los epicentros del reclamo, se encuentran las rutas nacionales 3, 5, 33, 226 y 205, con la ciudad de Azul como uno de los puntos de mayor concentración. Este municipio ya había demandado al Gobierno nacional en la Justicia debido al deterioro de la Ruta 3, una de las arterias más importantes del país, que conecta Buenos Aires con Ushuaia, recorriendo más de 3000 kilómetros de territorio argentino.

El banderazo de este domingo será el tercer evento de este tipo en lo que va del año. A pesar de algunos trabajos puntuales y la licitación de 741 kilómetros de rutas en el marco de la Red Federal de Concesiones, la obra pública en general sigue paralizada bajo la administración de Javier Milei, lo que ha generado la frustración de los vecinos y el aumento de accidentes en diversas rutas.

Localidades que se suman al reclamo

RN 3: Azul, Olavarría, Tandil, Chillar, Cacharí, Las Flores, Monte, Gorchs, Abbott.

RN 226: Azul, Olavarría, Tandil, Bolívar, Urdampilleta.

RN 5: Mercedes, Suipacha, Chivilcoy, Alberti, Bragado, 9 de Julio, Carlos Casares, Pehuajó, Pellegrini, Catriló, Lonquimay, La Gloria, Uriburu, Anguil, Santa Rosa (La Pampa).

RN 20: Urdinarrain (Entre Ríos).

RN 33: Tornquist, Bahía Blanca.

RP 65: Urdampilleta, Bolívar.

RP 30 / RN 205: Norberto de la Riestra.

RP 29 / RP 30 / RP 74: Tandil, Ayacucho.

RP 80 / RP 86 / RP 88: Necochea.

Con el objetivo de que el reclamo gane visibilidad y logre una respuesta de las autoridades, los vecinos esperan que cada vez más personas se sumen a la protesta, mostrando la urgente necesidad de obras de infraestructura para mejorar la seguridad vial y la conectividad en la provincia.