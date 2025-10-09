Reacondicionan el acceso a La Niña: cierre temporal del Camino P-3

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

Con maquinaria especializada y personal técnico en el lugar, comenzaron las tareas de reconstrucción y acondicionamiento del Camino P-3, conocido como “Camino de la Vía”, principal acceso a la localidad de La Niña.

Los trabajos están siendo ejecutados por equipos de la Dirección Provincial de Vialidad, que llegaron a la localidad tras las gestiones realizadas por la Intendente María José Gentile ante el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Las tareas incluyen el uso de una retroexcavadora, una motoniveladora, una pala y dos camiones volcadores, abocados exclusivamente a mejorar la transitabilidad de esta vía estratégica.

Como parte de estas intervenciones, el tránsito de vehículos de carga pesada permanecerá restringido hasta mañana. Se solicita a los transportistas tomar precauciones y respetar la señalización dispuesta.

La presencia de los equipos provinciales también permitirá liberar maquinaria municipal, que será destinada a atender otras zonas críticas del distrito. En tanto, el personal de Vialidad permanecerá en La Niña hasta la finalización de los trabajos.

Se agradece la comprensión de los vecinos ante las molestias temporales, que responden a una mejora estructural clave para la conectividad de la comunidad.