Mañana se realiza el Paseo de Compras a Cielo Abierto en el centro de la ciudad

Mañana, viernes 10 de octubre, se desarrollará una nueva edición del Paseo de Compras a Cielo Abierto, una iniciativa que busca impulsar el comercio local y ofrecer a los vecinos una jornada diferente, con descuentos, promociones y actividades para toda la familia.

El evento tendrá lugar de 14:30 a 19:30 horas en el centro de la ciudad, con epicentro en calle La Rioja —entre Av. Vedia, Libertad y Robbio—, y abarcará la zona comprendida por las calles Mendoza, Cavallari, H. Yrigoyen y Av. San Martín. También se podrán sumar comercios ubicados fuera de ese radio, así como emprendedores y artesanos locales.

Durante la jornada, los comercios habilitados podrán exhibir en sus veredas productos en liquidación, vintage, de temporadas anteriores, discontinuos o con pequeñas fallas, además de novedades en promoción. A su vez, una feria de emprendedores y productores artesanales ofrecerá una amplia variedad de productos bajo fiscalización municipal y con el carnet correspondiente.

La propuesta es coordinada por la Subsecretaría de Producción y la Oficina de Empleo de la Municipalidad de Nueve de Julio, junto con la Cámara de Comercio e Industria, con el propósito de promover el consumo local y revitalizar el centro comercial.

Como atractivo adicional, en calle Libertad habrá música en vivo y juegos para niños, generando un ambiente festivo ideal para disfrutar en familia.

Desde la organización se muestran optimistas y anticipan una excelente convocatoria, confiando en que el buen clima y la variedad de propuestas motiven a vecinos y visitantes a participar de esta jornada especial.