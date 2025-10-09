jueves, octubre 9, 2025
General

Mañana hay recolección normal de residuos domiciliarios

Será en el marco del Feriado Nacional mientras que en la zona 5 no habrá recolección de reciclables

0
Con motivo del feriado nacional del viernes 10 de octubre, la Municipalidad de Nueve de Julio comunica a la comunidad la organización dispuesta para los servicios públicos durante esa jornada:

  • La recolección de residuos domiciliarios (bolsitas) será normal.

  • No habrá recolección de residuos reciclables en la Zona 5.

  • Se mantendrá la recolección habitual de carpido, poda y escombros en la Zona 5.

Se recomienda a los vecinos seguir las indicaciones para contribuir con el buen funcionamiento del servicio.

