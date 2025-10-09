Mañana hay recolección normal de residuos domiciliarios

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

Con motivo del feriado nacional del viernes 10 de octubre, la Municipalidad de Nueve de Julio comunica a la comunidad la organización dispuesta para los servicios públicos durante esa jornada:

La recolección de residuos domiciliarios (bolsitas) será normal.

No habrá recolección de residuos reciclables en la Zona 5.

Se mantendrá la recolección habitual de carpido, poda y escombros en la Zona 5.

Se recomienda a los vecinos seguir las indicaciones para contribuir con el buen funcionamiento del servicio.