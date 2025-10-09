Ingenieros bonaerenses debatirán sobre energía, producción y desarrollo sostenible en Mar del Plata

- Advertisement -

El Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires (CPCIBA) llevará adelante los próximos 30 y 31 de octubre la Jornada sobre Energía, Producción y Desarrollo Sostenible, un encuentro que reunirá en el Gran Hotel Provincial NH de Mar del Plata a especialistas, autoridades, empresarios y profesionales de todo el país para reflexionar sobre los desafíos energéticos de la Argentina.

Durante dos jornadas intensas, se abordarán temas estratégicos vinculados con el presente y el futuro de la política energética nacional, en un contexto en el que el país busca consolidar su producción hidrocarburífera, ampliar la infraestructura de transporte y avanzar en la transición hacia un modelo de generación sustentable. “Nuestro objetivo es dar a conocer la importancia de las inversiones en marcha y reflexionar respecto a las que se requieren para consolidar el futuro energético de nuestro país. También buscamos debatir sobre las nuevas regulaciones del mercado eléctrico, las medidas necesarias para impulsar la generación de energías renovables y la previsibilidad tarifaria, un factor clave para el desarrollo productivo de nuestras regiones”, explicó el ingeniero Jorge Castellano, presidente del Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires.

La apertura estará a cargo del subsecretario de Energía bonaerense, Gastón Ghioni, quien expondrá sobre las perspectivas provinciales y los desafíos que enfrenta el territorio en materia de infraestructura y diversificación de la matriz energética. A lo largo del programa se presentarán distintos enfoques sobre la explotación de Vaca Muerta, el desarrollo del offshore argentino, las nuevas regulaciones del mercado eléctrico y los cuellos de botella que afectan la transmisión de energía en alta tensión.

En ese marco, representantes de empresas líderes como TotalEnergies, YPF, EQUINOR y TGS compartirán avances sobre los principales proyectos en ejecución, mientras que especialistas de Transener analizarán la necesidad de ampliar el sistema interconectado para garantizar un suministro estable en todo el país. También se abordará el rol de la formación profesional como herramienta clave para acompañar la transformación del sector, con la participación de Gustavo Gallo, gerente de Educación de la Fundación YPF, quien expondrá sobre los perfiles técnicos que demanda la industria energética.

El presidente Castellano destacó la importancia de contar con un marco normativo claro y políticas de largo plazo que acompañen el desarrollo del sector. “Necesitamos preservar y ampliar la generación, y tener reglas previsibles que consoliden el sistema productivo, permitan llevar energía a los centros de consumo y aseguren el cumplimiento de las metas de energías renovables que el país se ha propuesto”, sostuvo.

El segundo día estará enfocado en los nuevos paradigmas tecnológicos y ambientales, con especial atención a las energías limpias y la innovación aplicada a la producción. Expondrán referentes de YPF Luz y Petroquímica Comodoro Rivadavia (PCR) sobre las inversiones y proyectos en curso, además de especialistas que analizarán la modificación de la Ley 27.191 y su impacto en la continuidad de las inversiones en el sector renovable.

Otro de los ejes será el financiamiento de proyectos energéticos, con la participación de expertos legales y financieros que explicarán cómo se estructuran las inversiones en este tipo de iniciativas. También se debatirá el papel del hidrógeno como vector energético de futuro, la generación a partir de biogás y las oportunidades que ofrece la generación distribuida. En ese sentido, se presentarán experiencias comparadas con Brasil y con la provincia de Córdoba, donde los avances en infraestructura y electromovilidad ofrecen referencias valiosas para el desarrollo local.

El Colegio de Ingenieros ya ha realizado en Mar del Plata encuentros previos centrados en el desarrollo del offshore, lo que demuestra su compromiso sostenido con la divulgación y el debate sobre los recursos energéticos del país. “La posibilidad de contar con una reserva similar a Vaca Muerta frente a la costa bonaerense le da a nuestra región una oportunidad de desarrollo extraordinaria”, recordó Castellano, al resaltar el potencial productivo que representan los proyectos en el Mar Argentino.

El dirigente subrayó además el valor social de estas instancias de intercambio. “El tema energético nos toca a todos: al sector productivo, industrial, comercial y también al residencial. Todos necesitamos energía para funcionar, y todos estamos involucrados en la tarea de brindar condiciones de sostenibilidad ambiental”, señaló.

La participación en las jornadas es libre y gratuita, y está dirigida a ingenieros, profesionales, estudiantes, consultores, cooperativas, proveedores de servicios y público en general interesado en la temática. “Es una oportunidad para dialogar directamente con los funcionarios y con las empresas que llevan adelante los proyectos más importantes del país, conocer las obras en ejecución y las oportunidades comerciales y laborales que puede generar el sector”, remarcó Castellano.

La inscripción ya se encuentra abierta y puede realizarse de manera gratuita a través del formulario oficial en https://goo.su/UOmQ1