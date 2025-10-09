viernes, octubre 10, 2025
Concejo Deliberante: autoriza la construcción de un crematorio a la Cooperativa Eléctrica

Es un paso significativo para la mejora de los servicios funerarios locales. La medida se suma a una serie de iniciativas de infraestructura y emergencias que buscan mejorar la calidad de vida en el distrito.

La sesión de este jueves 9 de octubre de 2025 del Concejo Deliberante de Nueve de Julio se destacó por la aprobación de decisiones que afectan la infraestructura y los servicios del distrito. Además de abordar la emergencia hídrica, los concejales autorizaron el inicio de la construcción de un crematorio, un proyecto impulsado por la Cooperativa Eléctrica local, con el fin de satisfacer una creciente demanda de este tipo de servicios en la comunidad.

Emergencia Hídrica: Urgente Gestión Integral

Uno de los temas más destacados fue la preocupación sobre la gestión de la emergencia hídrica en la región. La situación de las inundaciones y la falta de desagües adecuados siguen siendo un desafío para el distrito, y la necesidad de una intervención más eficaz por parte del gobierno provincial fue expresada con firmeza en la sesión. En respuesta, se aprobó un requerimiento urgente al Departamento Ejecutivo Municipal para la limpieza de un canal rural en el camino provincial 077-08, con un plazo máximo de 10 días para la ejecución de las tareas.

Autorización para el Crematorio: Un Paso Adelante para los Servicios Funerarios

En un momento clave de la jornada, se aprobó la solicitud de la Cooperativa Eléctrica de Nueve de Julio para la construcción de un crematorio en la localidad. Este proyecto fue aprobado por unanimidad, destacándose su importancia para ofrecer una opción más accesible y moderna para los servicios funerarios en el distrito. La iniciativa responde a una necesidad creciente de la comunidad, especialmente para aquellas familias que requieren de estos servicios de manera urgente.

Mejoras en la Infraestructura Vial y Hídrica

En cuanto a la infraestructura, la sesión también ratificó varios convenios fundamentales para mejorar las condiciones viales y de drenaje en el distrito. Entre ellos, destaca el convenio con la Dirección Provincial de Hidráulica, que aportará maquinaria y personal especializado para trabajar en los canales, y otro con la Dirección Provincial de Vialidad, que facilitará el mantenimiento de los caminos rurales.

Además, se presentó un proyecto de construcción de la red cloacal en la calle Homero Manzi, una obra esencial para garantizar el acceso a servicios básicos en una zona de alta necesidad. También se impulsaron proyectos para la construcción de veredas en la calle Schweitzer, buscando mejorar la accesibilidad en áreas transitadas.

Compromiso con la Comunidad y el Desarrollo Económico Local

La jornada también estuvo marcada por la ratificación de convenios con empresas locales, promoviendo el desarrollo económico y la mejora de la infraestructura. Estos acuerdos buscan fortalecer la cooperación entre el sector público y privado para mejorar los servicios y potenciar la inversión local.

Uno de los momentos más emotivos de la jornada fue la aprobación del proyecto de resolución en homenaje al Centro Educativo Complementario N° 803 de Facundo Quiroga, que celebra su 50º aniversario este 27 de octubre. La concejala Julia Crespo tomó la palabra para destacar el impacto social y educativo de la institución, que brinda apoyo a niños y adolescentes, muchos de ellos en situación de vulnerabilidad. Además, destacó la importancia del trabajo realizado por la directora Ana Canevari y todo el equipo docente y de apoyo, que han contribuido al crecimiento y fortalecimiento del centro desde su creación en 1975.

El centro educativo, que actualmente se encuentra en un edificio adquirido a través de un esfuerzo comunitario, ha sido clave para la formación y contención de los estudiantes de Facundo Quiroga, realizando un aporte fundamental a la comunidad educativa local. En la sesión, los concejales expresaron su apoyo unánime al homenaje y el reconocimiento a esta institución que sigue siendo un pilar en la región.

25 Años del Jardín de Infantes N° 7 de La Blanqueada

El 25º aniversario del Jardín de Infantes N° 7 de La Blanqueada, ubicado en una zona rural del partido, también fue destacado en la sesión. La UCR presentó un proyecto de resolución para declarar de interés legislativo esta fecha tan importante para la comunidad educativa de la zona. Durante su intervención, resaltó el valor de la educación pública, especialmente en las zonas rurales, donde muchos niños de familias del campo tienen dificultades para acceder a instituciones educativas más cercanas.

La sesión concluyó con un consenso sobre la urgencia de seguir avanzando en estos temas, con especial énfasis en el compromiso que se debe tener con las instituciones educativas del interior y las comunidades que más lo necesitan. Se aprobó también el tratamiento de varias propuestas relacionadas con la infraestructura y la mejora de servicios públicos, con la esperanza de que las soluciones lleguen a tiempo para aliviar las dificultades que atraviesa el distrito.

