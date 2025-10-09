Cecilia Fussari: “Estamos dando pasos concretos hacia una ciudad más integrada, productiva y sustentable”

- Advertisement -

En diálogo con Despertate, en Cadena Nueve, Máxima 89. y Visión Plus TV, Cecilia Fussari compartió una amplia radiografía del momento que atraviesa Nueve de Julio desde el área de Producción.

La funcionaria explicó que se están articulando respuestas a la emergencia agropecuaria que afecta a productores locales, se avanza con el primer relevamiento puerta a puerta del tejido productivo y se apuesta al fortalecimiento del comercio a través de nuevas herramientas, como el Paseo de Compras a Cielo Abierto que se lanza este viernes 10 desde las 14.30.

Emergencia agropecuaria y fondo fiduciario

Fussari confirmó que este jueves se realizará una reunión clave en la Cámara de Comercio, con la presencia de Fabián Jaras, encargado de emergencias de la Provincia, para presentar un fondo fiduciario especial creado para auxiliar a productores afectados por la crisis hídrica. “Es una herramienta esperada, porque los productores han tenido que arreglar caminos por sus propios medios y necesitan respuestas concretas”, explicó.

Si bien el Banco Provincia ofrece posibilidades de refinanciamiento, Fussari aclaró que eso muchas veces perjudica al productor, al dejar su carpeta crediticia dañada. “Por eso, esta herramienta del fondo fiduciario es diferente, es algo específico para esta situación”, destacó.

Relevamiento productivo con estudiantes

En paralelo, la Subsecretaría lleva adelante el primer relevamiento productivo, comercial e industrial del distrito, con el acompañamiento de estudiantes del Instituto de Formación Docente y Técnica N° 4. “Estamos muy contentos. Es una experiencia enriquecedora para ellos y para nosotros. Además, nos permite acelerar el proceso y contar con un diagnóstico real a principios del próximo año”, explicó.

Fussari remarcó que este trabajo permitirá conocer con mayor precisión el potencial económico local y planificar políticas públicas más efectivas. “Uno toma conciencia de cuánto ha crecido Nueve de Julio cuando lo empieza a caminar”, agregó.

Paseo de Compras y reactivación comercial

El viernes desde las 14:30 se desarrollará el primer Paseo de Compras a Cielo Abierto en el centro de la ciudad, una iniciativa destinada a reactivar el consumo local y acercar a los vecinos a los comercios de cercanía.

“Más de 70 puestos ya están confirmados. Será una propuesta distinta, con juegos, beneficios del Banco Provincia y el objetivo de volver a mirar las vidrieras”, explicó la funcionaria. “La pandemia nos dejó el hábito de comprar por internet, pero Nueve de Julio tiene mucho para ofrecer, incluso con mejores condiciones”, señaló. Además, se incluye un juego de letras que incopora a los stand y será la novedad de la tarde.

Unidad, planificación y visión de futuro

Sobre el cierre, Fussari reflexionó sobre el momento que vive la comunidad: “Estamos en una bisagra. Convivimos con la rutina y las urgencias, pero también con una mirada de futuro. Hay una nueva forma de trabajar, con más diálogo, más unidad, con el compromiso de todos los sectores”, afirmó.

“El camino de la unidad se está logrando. No hay salvación individual. El privado solo no puede, el Estado solo tampoco. Tenemos que tirar todos del mismo carro”, apostando a una ciudad y distrito de desarrollo, concluyó.