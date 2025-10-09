‘Aires de España III’ llega este fin de semana a la Biblioteca José Ingenieros con un renovado espectáculo artístico-musical

- Advertisement -

Este sábado 12 y domingo 13 de octubre a las 21 horas, la Biblioteca Popular José Ingenieros será escenario de una vibrante propuesta artístico-musical: “Aires de España 3”, un espectáculo que fusiona el flamenco, las sevillanas y la tradición española con frescura, alegría y un colorido despliegue escénico.

Impulsado por la profesora de danzas españolas Maritin Pastorino, el show vuelve recargado y con muchas sorpresas. “Esto empezó como una idea hace tres años, juntándome con amigas, con música, bailes, castañuelas… y hoy ya vamos por la tercera edición”, contó Maritin en una entrevista radial. Junto a ella, la acompaña Lilian Curtis, otra figura clave del espectáculo, además de un nutrido grupo de artistas locales.

Aires de España III no es solo una puesta en escena de danzas, sino una verdadera celebración cultural intergeneracional: participan desde experimentadas bailarinas hasta jóvenes talentos, como Cecilia Nosa con sus alumnas de flamenco. También habrá música en vivo con Héctor Yaconi en guitarra y voz, Pablo Ayala en el cajón peruano, y una propuesta escénica renovada, con vestuarios cuidadosamente diseñados, nuevos arreglos musicales y la energía contagiosa de siempre.

“Lo más importante es que nos divertimos, que disfrutamos lo que hacemos, y que esa alegría se transmite al público”, destacó Lilian. “La edad no importa, lo que cuenta es la actitud.”

La Biblioteca José Ingenieros, que viene consolidándose como un espacio cultural de referencia en la región, acompaña con entusiasmo esta producción local. Ensayos, arreglos escenográficos, mejoras edilicias y un ambiente de colaboración colectiva hacen de este evento algo mucho más que un simple espectáculo: es una fiesta compartida, nacida del amor al arte y al encuentro con el otro.