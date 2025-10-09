ABSA lanza nuevos planes de pago

- Advertisement -

ABSA informa que se encuentran a disposición de las personas usuarias nuevos Planes de Pago por tiempo limitado, que brindan la opción de abonar periodos adeudados en hasta 10 cuotas sin interés de financiación, o en hasta 24 cuotas con intereses de financiación.

En esta oportunidad, los Planes están dirigido a personas usuarias del área de concesión que registren más de tres comprobantes impagos para el Plan de hasta 10 cuotas; o seis comprobantes impagos para la opción de hasta 24 cuotas. En todos los casos, quedan exceptuados aquellos que se encuentren judicializados, así como también los usuarios oficiales y los beneficiarios de la Tarifa de Interés Social.

Plan de Pago en hasta 10 cuotas sin intereses de financiación

Se podrá definir la cantidad de cuotas para regularizar deuda, con un máximo de 10 cuotas. La primera cuota actuará como anticipo, lo que permite acceder al beneficio sin necesidad de realizar un desembolso inicial basado en un porcentaje del total adeudado.

Esta modalidad aplicará a deudores con más de tres comprobantes en mora, mientras que todas aquellas personas usuarias con hasta tres comprobantes impagos podrán financiar su deuda hasta en tres cuotas.

Plan de Pago en hasta 24 cuotas con intereses de financiación

Se podrá definir la cantidad de cuotas para regularizar la deuda, con un máximo de 24 cuotas, más intereses de financiación. También, en este caso, la primera cuota actuará como anticipo, lo que permite acceder al beneficio sin necesidad de realizar un desembolso inicial basado en un porcentaje del total adeudado.

Esta modalidad aplicará a deudores con más de seis comprobantes en mora, mientras que todas aquellas personas usuarias con hasta seis comprobantes impagos podrán financiar su deuda hasta en seis cuotas, con sus respectivos intereses de financiación.

Para su acceso, los interesados en regularizar su situación financiera pueden gestionar su Plan de Pago comunicándose al Centro de Atención Telefónica 0810-999-2272, de lunes a viernes de 8 a 18 horas; de manera presencial en los Centros de Atención de ABSA en toda la concesión; o a través de la web www.aguasbonaerenses.com.ar.

Recordamos a los usuarios que para poder realizar los trámites tanto comerciales como operativos, es importante tener a mano la Unidad de Facturación que aparece en la parte superior de las facturas.