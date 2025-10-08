Santiago Falco: “la situación del campo es compleja y la única forma de salir adelante es a través de la unión”

En la mañana de este miércoles, en Despertate a través de los medios regionales Cadena Nueve, Máxima 89.9, y Visión Plus TV, Santiago Falco y Juan Bautista Pelatti, secretario y vocal de la nueva Delegación Nueve de Julio de la Federación Agraria Argentina (FAA), compartieron detalles sobre el nacimiento y los objetivos de esta nueva agrupación gremial, creada con el fin de brindar apoyo a los productores agropecuarios de la región.

La charla, que fue transmitida en vivo en distintas plataformas del Grupo Cadena Nueve, puso énfasis en la importancia de la asociatividad para enfrentar las crisis del campo. “La Federación Agraria surge para dar voz a aquellos productores que no se sentían representados por otras instituciones. Sabemos que la situación del campo es compleja y la única forma de salir adelante es a través de la unión”, expresó Falco. El referente de la FAA destacó que, en tiempos de incertidumbre hídrica y económica, la colaboración mutua y el trabajo en equipo se convierten en herramientas indispensables para buscar soluciones efectivas.

“La situación del campo es muy compleja, y por eso decidimos agruparnos para encontrar soluciones reales. La asociatividad es el camino, porque trabajando juntos podemos enfrentar problemas como la crisis hídrica y económica que tanto afecta a nuestra región”, afirmó el Contado Público Nacional.

Pelatti, por su parte, se refirió a la relevancia de los problemas estructurales que enfrenta el sector rural. “No solo se trata de la situación productiva, sino también de los problemas sociales y de salud que afecta a las comunidades rurales”, explicó. En su intervención, remarcó que uno de los mayores desafíos actuales es el acceso a financiamiento, y por ello, la Delegación Nueve de Julio está trabajando en diversas propuestas para que los productores agropecuarios puedan acceder a líneas de crédito y otros apoyos económicos.

El dirigente también detalló cómo la falta de agua ha agravado la situación: “El problema hídrico no es algo nuevo, pero cada vez es más difícil de afrontar. La falta de recursos para contener los daños y la falta de políticas públicas adecuadas afectan no solo la producción, sino la vida misma en las comunidades rurales”.

Además, ambos dirigentes confirmaron que este jueves se realizará una charla enfocada exclusivamente en el financiamiento agropecuario, destinada a productores de la región. “Es fundamental entender qué herramientas financieras existen y cómo pueden aprovecharlas nuestros productores para sostener la actividad agropecuaria en tiempos difíciles”, agregó Falco quien recordó que el encuentro será en la sede la Cámara de Comercio, Industria y Actividades Afines distrital.

La Federación Agraria Delegación Nueve de Julio se muestra como una institución que no solo busca resolver problemas de la ruralidad, sino también impulsar una transformación social en la región. En este sentido, Falco subrayó la importancia de la educación y la capacitación como pilares fundamentales para el futuro del campo.

Con esta nueva iniciativa, la FAA Nueve de Julio se propone consolidarse como un actor más en la defensa de los intereses de los pequeños y medianos productores, buscando siempre soluciones prácticas y efectivas a las problemáticas del sector agropecuario.