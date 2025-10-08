Premios a Stands de la 128º Expo Rural 9 de Julio: Participaron 90 Expositores

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

La 128º Expo Rural de 9 de Julio se consolidó como uno de los eventos más esperados del año, atrayendo a una gran cantidad de público durante sus cuatro días de actividad. Los visitantes disfrutaron no solo de la variada oferta de empresas, comercios y emprendedores, sino también del predio en sí, donde se vivió un ambiente de camaradería, con rondas de mates compartidas entre amigos y familias.

En total, participaron 90 expositores, tanto internos como externos, quienes se destacaron por la dedicación y el compromiso con sus presentaciones. El jurado, compuesto por un equipo de arquitectos, evaluó cada stand en base a su originalidad, diseño y nivel de preparación desde el primer día de la muestra, que comenzó el jueves 2 de octubre. Además, se valoró la capacidad de los stands para captar la atención del público y crear un ambiente acogedor y atractivo.

La Expo Rural se destacó especialmente por su gran presencia de empresas de maquinaria agrícola, tanto fabricantes como concesionarios de diferentes marcas. A esta oferta se sumaron comercios y servicios de variados rubros, provenientes tanto del distrito como de la zona.

Premios y Menciones a los Mejores Stands:

Menciones Especiales:

Escuela Inchausti – Stand Institucional y Tambo Demostrativo

EEST N° 2 “Mercedes Vásquez de Labbe”

Nacimos para Ti – Pabellón Mouremble

CEPT Nº15 El Chajá – 6 Externo

AAPRESID Regional 9 de Julio – Recorrido Aula Aapresid

Noli Diego Carruajes – Externo

Pabellón Centenario:

3º Premio: Blacklu de Matías Marquez / Conservas Kari de Karina Delgavió

2º Premio: Vivero Las Violetas de Anabella Montaldo

1º Premio: Petit Feu de Francisco Canoves

Pabellón Mouremble:

Mención Especial: Pinturería El Sol

3º Premio: Bosqueto

2º Premio: Semillera La Huerta

1º Premio: Degradé de Paula Giles

Stands Externos:

Mención Especial: Los 5 Leguitos

3º Premio: GF Ingeniería

2º Premio: Mecano Ganadero

1º Premio: Vivero Mariángeles

Externos Maquinaria Agrícola:

Mención Especial: Yomel SA

3º Premio: Alser Anca

2º Premio: Franklin Boglich SA

1º Premio: Villa Hnos

Mejor Stand Interno:

Petit Feu de Francisco Canoves – Premio Cámara de Comercio e Industria de 9 de Julio

Mejor Stand Externo:

Vivero Mariángeles – Premio Sociedad Rural 9 de Julio

Los premios otorgados reconocen no solo la calidad y diseño de los stands, sino también el esfuerzo de los expositores por crear espacios únicos que contribuyen al éxito y la atmósfera de la Expo Rural. Sin duda, este evento sigue siendo un punto de encuentro clave para el desarrollo económico y social de la región.