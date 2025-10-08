Laura Di Pierro: “El desafío es sostener los servicios en un municipio con siete de cada diez vecinos que no pagan tasas”

La reciente negociación salarial entre la municipalidad y el gremi ATE tuvo un desenlace positivo, contó Laura Di Pierro, actual Secretaria de Hacienda del municipio de Nueve de Julio, quien hizo referencia en el programa “Despertate” de Cadena Nueve, Maxima 89.9 y Visión Plus TV.

Di Pierro, quien asumió el cargo el pasado 1 de octubre, explicó que el paro iniciado por uno de los gremios locales terminó luego de haberse iniciado una medida de fuerza en plena negociación. “Finalmente, logramos un acuerdo que permitió levantar el paro que había sido convocado para tres días. El acuerdo incluyó un porcentaje de aumento y de esta manera, las actividades municipales pudieron continuar, especialmente en áreas críticas como la recolección de residuos”, comentó la funcionaria.

Con la crisis económica como telón de fondo, el municipio enfrenta grandes dificultades para sostener su nivel de recaudación. “El porcentaje de cobrabilidad de las tasas municipales es bajo. Muchos contribuyentes no están al día con sus pagos, lo que agrava aún más la situación. La moratoria que venció el 30 de septiembre no registró una adhesión significativa, lo que es un tema pendiente de análisis”, explicó Di Pierro, quien destacó que uno de los principales desafíos de su gestión es mejorar la cobranza tributaria.

En cuanto a sus primeros días al frente de Hacienda, Laura Di Pierro expresó que, si bien se está interiorizando rápidamente en las finanzas municipales, también debe lidiar con otros frentes urgentes, como el presupuesto 2026, que ya está en proceso de elaboración. “Uno de los grandes desafíos que se viene es la preparación del presupuesto para el próximo año. Es un trabajo fundamental para garantizar que las actividades del municipio puedan seguir funcionando con normalidad”, afirmó.

Di Pierro no solo destaca por su profesionalismo en el área contable, sino también por su faceta multifacética. Con una formación técnica en electromecánica y experiencia en el teatro, la funcionaria no dudó en compartir algunas anécdotas sobre su carrera artística. “Hago un poco de todo. Puedo cambiar un foco, hacer un monólogo y también ocuparme de las cuentas. Es un tres en uno”, bromeó, aludiendo a su participación en la obra de teatro “El Fiambrín”, que alcanzó varias funciones a sala llena.

Además, Laura habló de su familia, que es su mayor fuente de inspiración: “Tengo tres hijos y la verdad que, si bien es un desafío, me encanta ser mamá. No tengo tiempo para aburrirme”, comentó, con una sonrisa.

En este nuevo rol, la funcionaria asegura que lo más importante es continuar trabajando en equipo y encontrar soluciones a los problemas cotidianos que enfrenta la comunidad. “Vamos a seguir con el mismo compromiso, tratando de mejorar la gestión y con la esperanza de poder aportar nuestro granito de arena para hacer frente a los desafíos económicos que estamos viviendo”.

La entrevista culminó con una nota de humor, cuando Di Pierro comentó sobre sus expectativas de seguir trabajando en su faceta artística: “Quizás algún día arme un unipersonal, cambiando focos y dando consejos contables a la vez. ¡Sería un show único!”, concluyó entre risas.

El desafío ahora para la Secretaría de Hacienda será continuar con la planificación presupuestaria para el 2026, en un contexto económico complejo, y mejorar la recaudación, con la esperanza de encontrar nuevas soluciones para los vecinos de Nueve de Julio.