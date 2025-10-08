Esteban “Tete” Naudín presentó las firmas para concretar el transporte escolar en Nueve de Julio

- Advertisement -

El concejal Esteban “Tete” Naudín, representante de UxP- Frente Renovador en el Concejo Deliberante de Nueve de Julio, presentó este miércoles ante el municipio una extensa nómina de firmas que respaldan su iniciativa para crear un sistema de transporte escolar y público en la ciudad.

La propuesta, impulsada desde hace varios meses, apunta a dar una respuesta concreta a diversas problemáticas que enfrentan los vecinos: el ausentismo escolar durante los días de lluvia, las complicaciones en el tránsito urbano y la necesidad de mejorar la movilidad de adultos mayores que deben trasladarse al centro para realizar trámites o consultas médicas.

“El municipio tiene todas las herramientas para que esta medida se concrete. Nuestro objetivo es claro: que el transporte escolar y público sea una realidad concreta para el 2026”, expresó Naudín al finalizar la entrega.

Junto a las firmas, el edil también presentó recorridos tentativos para el futuro servicio, que podrían ser discutidos con el Consejo Escolar y las autoridades municipales, con el objetivo de definir los trayectos más adecuados para alumnos y vecinos en general.

Además, Naudín destacó el trabajo conjunto con otros concejales que se sumaron al debate, acercando propuestas de empresas interesadas en prestar el servicio. No obstante, remarcó que “es importante que el municipio evalúe todas las opciones disponibles, incluyendo empresas locales y regionales, para encontrar la mejor alternativa para los nuevejulienses”.

El concejal también agradeció especialmente a los vecinos, vecinas, comercios y espacios comunitarios que se sumaron como puntos de apoyo para la recolección de firmas, y aseguró que la iniciativa “va a ser un logro de todos”.

El proyecto continuará su curso en el ámbito legislativo local, donde se espera que las firmas y el respaldo ciudadano sumen fuerza a la discusión para avanzar en una política de transporte que beneficie a toda la comunidad.