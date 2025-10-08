El Concejo Deliberante de Nueve de Julio debatirá este jueves la Regulación del Estacionamiento de Camiones

- Advertisement -

Este jueves 9 de octubre, a las 19 hs., se llevará a cabo una nueva sesión ordinaria del Concejo Deliberante de Nueve de Julio. En la jornada, se discutirán proyectos que afectan directamente a la comunidad, con temas que incluyen la regulación del tránsito pesado en el centro urbano, la condonación de deudas a instituciones locales y el avance de obras públicas de relevancia.

Orden del Día

En el Orden del Día, se tratarán proyectos de mayor envergadura vinculados a la infraestructura urbana y la condonación de deudas:

Ratificación de convenios con cooperativas (Expte. 199/2025, 200/2025, 201/2025)

Se discutirán varios proyectos de ordenanza que ratifican acuerdos con cooperativas locales, tales como la Cooperativa de Provisión de Servicios Eléctricos de Dudignac Ltda., la Cooperativa Eléctrica de French Ltda., y la Usina Eléctrica Popular de La Niña Cooperativa Ltda., todos orientados a fortalecer los servicios públicos en la región. Condonación de deuda en distintas instituciones (Expte. 198/2025, 206/2025)

Se abordarán propuestas de condonación de deudas pendientes con diversas entidades, buscando aliviar la carga financiera de instituciones y vecinos que atraviesan situaciones difíciles. Proyectos sobre infraestructura y obras públicas Construcción de veredas en calle Schweitzer (Expte. 211/2025)

Acceso de red cloacal en calle Homero Manzi (Expte. 210/2025)

Ambos proyectos, impulsados por el bloque de Juntos U.C.R., buscan mejorar la infraestructura urbana en barrios clave de la ciudad. Puesta en valor de la Plaza Armando Tejeda Gómez (Expte. 229/2025)

En una iniciativa presentada por Unión por la Patria, se discutirá el proyecto de recuperación y puesta en valor de la Plaza Armando Tejeda Gómez, un espacio público de gran significado para los vecinos.

Asuntos Entrados

En el apartado de Asuntos Entrados, se destacan varias propuestas y proyectos de ordenanza que buscarán resolver problemas que aquejan a los vecinos y fomentar el desarrollo local.