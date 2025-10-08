El Concejo Deliberante de Nueve de Julio debatirá este jueves la Regulación del Estacionamiento de Camiones

Este jueves 9 de octubre, a las 19 hs., se llevará a cabo una nueva sesión ordinaria del Concejo Deliberante de Nueve de Julio. En la jornada, se discutirán proyectos que afectan directamente a la comunidad, con temas que incluyen la regulación del tránsito pesado en el centro urbano, la condonación de deudas a instituciones locales y el avance de obras públicas de relevancia.
Orden del Día
En el Orden del Día, se tratarán proyectos de mayor envergadura vinculados a la infraestructura urbana y la condonación de deudas:
Ratificación de convenios con cooperativas (Expte. 199/2025, 200/2025, 201/2025)
Se discutirán varios proyectos de ordenanza que ratifican acuerdos con cooperativas locales, tales como la Cooperativa de Provisión de Servicios Eléctricos de Dudignac Ltda., la Cooperativa Eléctrica de French Ltda., y la Usina Eléctrica Popular de La Niña Cooperativa Ltda., todos orientados a fortalecer los servicios públicos en la región.
Condonación de deuda en distintas instituciones (Expte. 198/2025, 206/2025)
Se abordarán propuestas de condonación de deudas pendientes con diversas entidades, buscando aliviar la carga financiera de instituciones y vecinos que atraviesan situaciones difíciles.
Proyectos sobre infraestructura y obras públicas
Construcción de veredas en calle Schweitzer (Expte. 211/2025)
Acceso de red cloacal en calle Homero Manzi (Expte. 210/2025)
Ambos proyectos, impulsados por el bloque de Juntos U.C.R., buscan mejorar la infraestructura urbana en barrios clave de la ciudad.
Puesta en valor de la Plaza Armando Tejeda Gómez (Expte. 229/2025)
En una iniciativa presentada por Unión por la Patria, se discutirá el proyecto de recuperación y puesta en valor de la Plaza Armando Tejeda Gómez, un espacio público de gran significado para los vecinos.
Asuntos Entrados
En el apartado de Asuntos Entrados, se destacan varias propuestas y proyectos de ordenanza que buscarán resolver problemas que aquejan a los vecinos y fomentar el desarrollo local.
Regulación del tránsito de camiones (Expte. 219/2025)
El bloque de Juntos U.C.R. presentará un proyecto de comunicación sobre la regulación del tránsito y estacionamiento de camiones en el centro de la ciudad, buscando mitigar los problemas derivados del paso de vehículos de gran porte por calles residenciales.
Condonación de deudas del Instituto Cultural Marianista (Expte. 221/2025)
El Ejecutivo Municipal presentará una propuesta para la condonación de deuda de la Tasa de Inspección de Seguridad e Higiene, solicitada por el Instituto Cultural Marianista, una institución clave en el ámbito cultural de la ciudad.
Ratificación de convenios de recaudación con empresas (Expte. 220/2025, 223/2025)
Se pondrá en discusión la ratificación de convenios de recaudación con Bapro Medios de Pago S.A. y Pronto Pago S.A., con el fin de optimizar el sistema de cobro y facilitar el pago de tasas municipales.
Diversas declaraciones de interés legislativo (Expte. 224/2025, 225/2025, 228/2025)
Se presentarán proyectos para declarar de interés legislativo varios actos y aniversarios, como el 50º aniversario del CEC N.º 803, el 25º aniversario del JIRIMM N.º 7 “La Blanqueada”, y el acto aniversario del CEC N.º 909.