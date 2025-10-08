El Bloque de Concejales de Unión por la Patria propone declarar de interés municipal el 25° aniversario del JIRIMM N° 7 La Blanqueada

- Advertisement -

El Bloque de Concejales de Unión por la Patria presentó recientemente un Proyecto de Resolución con el fin de que el acto conmemorativo por el 25° aniversario del JIRIMM N° 7 La Blanqueada, ubicado en el paraje La Blanqueada de la Ciudad de Nueve de Julio, sea declarado de interés legislativo municipal. Este gesto tiene como objetivo poner en valor la trayectoria de un establecimiento educativo que, a lo largo de los años, ha jugado un rol clave en la formación y contención de cientos de niños y jóvenes de la región.

El Jardín de Infantes Rural y Maternal Municipal -JIRIMM- N° 7 La Blanqueada, como parte del sistema educativo provincial, no solo se destaca por su enfoque pedagógico, sino también por su misión de ser un “hogar” para los estudiantes, ofreciendo un entorno seguro y saludable que promueve su desarrollo en diferentes aspectos. La institución tiene como desafío, en su día a día, abarcar distintas líneas de trabajo que favorezcan la educación y el crecimiento integral de la infancia y juventud.

En este contexto, los concejales de Unión por la Patria consideran que el 25° aniversario de la institución representa mucho más que una festividad. Es una oportunidad para reconocer el esfuerzo, la dedicación y el arduo trabajo de todos aquellos que, a lo largo de los años, han forjado la historia del establecimiento. Asimismo, es una instancia para valorar el impacto que este JIRIMM ha tenido en la comunidad fundanense, tanto en el ámbito educativo como en el social.

La propuesta presentada en el Concejo Deliberante destaca la importancia de reconocer el trabajo silencioso y fundamental de aquellos que contribuyen al desarrollo local y comunitario. El reconocimiento a este aniversario también busca reafirmar el compromiso con la educación rural, un pilar fundamental para el crecimiento de las generaciones futuras.

El proyecto será debatido en las próximas sesiones del Concejo Deliberante de 9 de Julio, donde se espera que sea respaldado por la mayoría de los ediles, con el objetivo de rendir homenaje a una institución que ha sido parte esencial del proceso educativo en la región.