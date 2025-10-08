Día del Trabajador Rural: un reconocimiento a la fuerza laboral del campo

- Advertisement -

Cada 8 de octubre marca una jornada especial en el calendario laboral argentino, dedicada a honrar a los trabajadores rurales, cuya labor es fundamental para la producción y el desarrollo del país. Establecido oficialmente en 2004 por la Resolución 7/2004 de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario (CNTA), el Día del Trabajador Rural busca destacar la importancia de quienes, día a día, sostienen una de las industrias más importantes de Argentina.

¿Qué Implica Esta Conmemoración?

La fecha no solo es un reconocimiento a la dedicación y esfuerzo de los trabajadores del campo, sino que también tiene repercusiones prácticas en la liquidación de haberes. Al igual que en otros feriados nacionales, las disposiciones legales aplican para este día especial, lo que impacta directamente en los pagos y derechos laborales de los trabajadores rurales.

Aspectos Remunerativos Clave

El 8 de octubre, los trabajadores rurales que estén amparados por el régimen de la Ley 26.727 que regula la actividad.

Este día es una oportunidad para valorar y visibilizar la dedicación de miles de trabajadores rurales que, con su esfuerzo diario, hacen posible la estabilidad de una de las principales fuentes de ingreso de Argentina.