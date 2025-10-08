Charla Informativa sobre Financiamiento ante la Crisis Hídrica

Este jueves 9 de octubre, se llevará a cabo una charla informativa dirigida a productores agropecuarios de Nueve de Julio, en la que se brindarán detalles sobre las líneas de financiamiento disponibles para enfrentar los efectos de la crisis hídrica que atraviesa la región.

La actividad comenzará a las 14:00 horas en la Cámara de Comercio e Industria (Av. San Martín 1223), y contará con la presencia de dos especialistas del sector: Nicolás Witver, del Fondo Fiduciario de la Provincia, dependiente del Ministerio de Desarrollo Agrario, y Fabián Jaras, Director de Emergencia Agropecuaria.

Durante el encuentro, los asistentes podrán conocer las distintas ayudas financieras, los plazos de ejecución y los requisitos necesarios para acceder a los fondos destinados a mitigar las dificultades que enfrenta el sector agropecuario por la falta de agua.

La jornada tiene como principal objetivo ofrecer soluciones concretas a los productores, ayudando a que puedan continuar con sus actividades ante una de las crisis más severas que ha impactado la región en los últimos años.