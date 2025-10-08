Alumnos del Instituto Superior de Formación Docente y Técnica 4 participan en el relevamiento para el mapa productivo de Nueve de Julio

- Advertisement -

Como parte de un proyecto conjunto entre la Municipalidad de Nueve de Julio, la Fundación de la Universidad Nacional de Mar del Plata, la Sociedad Rural y la Cámara de Comercio e Industria, un grupo de 20 alumnos del Instituto Superior de Formación Docente y Técnica Nro. 4 se suman a la creación del mapa productivo del distrito.

Este relevamiento permitirá obtener información estratégica sobre las principales actividades económicas de la región, lo que contribuirá a la planificación de su futuro crecimiento en el ámbito industrial, comercial y agropecuario. Los estudiantes, que realizarán este trabajo en el marco de sus prácticas profesionalizantes, participarán activamente en el relevamiento durante seis meses.