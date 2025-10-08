miércoles, octubre 8, 2025
Alumnos del Instituto Superior de Formación Docente y Técnica 4 participan en el relevamiento para el mapa productivo de Nueve de Julio

Estudiantes de la institución local colaboran en la recolección de datos para el desarrollo económico del distrito

Como parte de un proyecto conjunto entre la Municipalidad de Nueve de Julio, la Fundación de la Universidad Nacional de Mar del Plata, la Sociedad Rural y la Cámara de Comercio e Industria, un grupo de 20 alumnos del Instituto Superior de Formación Docente y Técnica Nro. 4 se suman a la creación del mapa productivo del distrito.

Este relevamiento permitirá obtener información estratégica sobre las principales actividades económicas de la región, lo que contribuirá a la planificación de su futuro crecimiento en el ámbito industrial, comercial y agropecuario. Los estudiantes, que realizarán este trabajo en el marco de sus prácticas profesionalizantes, participarán activamente en el relevamiento durante seis meses.

