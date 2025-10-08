miércoles, octubre 8, 2025
23.9 C
Nueve de Julio
General

ABSA advierte sobre modalidad de estafa a través de mensajes de texto

La empresa alerta sobre 'cuentos del tío' mediante mensajes de texto que mencionan embargos falsos y se recomienda no seguir las indicaciones y proteger la información personal.

0
Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) emitió una alerta a sus usuarios tras detectar intentos de estafa que circulan por medio de mensajes de texto fraudulentos. En estos, se menciona un supuesto “embargo en Aguas Bonaerenses S.A.”, lo que genera preocupación en los destinatarios.

Desde la empresa explicaron que estos mensajes contienen señales claras de ser un intento de fraude cibernético y pidieron a los usuarios no hacer caso a las solicitudes de información ni responder a los mismos. En este sentido, ABSA instó a la población a proteger sus datos personales y evitar brindar cualquier tipo de información sensible.

Además, la empresa aclaró que sus únicas vías oficiales de contacto son:

  • 0800 999 2272 para consultas técnicas.

  • 0810 999 2272 para consultas comerciales.

Por último, ABSA agradece a los medios de comunicación y a los usuarios por la difusión de esta alerta. Para cualquier consulta adicional, se invita a los usuarios a contactar a la empresa a través del correo electrónico [email protected] o bien, por WhatsApp.

