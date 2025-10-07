Rivadavia celebró su 115° aniversario con una jornada de tradición y música

- Advertisement -

Con una amplia participación de vecinos y vecinas, Rivadavia conmemoró su 115° aniversario en un evento que combinó historia, cultura y entretenimiento. La celebración principal tuvo lugar en el predio del Galpón Cultura + Deporte, que se llenó de vida con diversas actividades y propuestas para toda la familia.

Los presentes pudieron disfrutar de los stands de emprendedores, artesanos y gastronómicos locales, ofreciendo una variada gama de productos regionales. También se instalaron cantinas a cargo de instituciones barriales, que ofrecieron comidas y bebidas típicas de la zona. La jornada contó con la presencia de artistas rivadavienses, quienes brindaron un espectáculo musical de gran nivel, y la gran atracción de la noche fue la participación de Los Tipitos y Los Reyes del Cuarteto, quienes hicieron bailar al público con sus inolvidables shows.

A la par de los festejos en el Galpón Cultura + Deporte, la tradicional Cabalgata Cándido Mansilla recorrió nuevamente todo el distrito. Con un recorrido que unió diversas localidades, la cabalgata se consolidó como un símbolo de la identidad cultural de Rivadavia, rindiendo homenaje a las costumbres y tradiciones que forman parte del patrimonio histórico de la región.

Ambos eventos, la fiesta en el Galpón y la cabalgata, reflejaron el espíritu comunitario y la rica historia del distrito, consolidando a Rivadavia como un lugar de encuentro, tradición y festejo para toda la comunidad.