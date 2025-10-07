martes, octubre 7, 2025
23.3 C
Nueve de Julio
martes, octubre 7, 2025
23.3 C
Nueve de Julio
General

Infraestructura hídrica en el distrito: recambio de alcantarillas y limpieza de canales

Fue en la intersección de las rutas 65 y 70 donde estas tareas son parte de un plan integral para mitigar los efectos de las intensas lluvias en la zona.

0
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

La Secretaría de Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad de Nueve de Julio llevó adelante una serie de tareas orientadas a mejorar la infraestructura hídrica del distrito. En la zona de intersección de las Rutas Provinciales 65 y 70, se realizaron trabajos de recambio de alcantarillas y limpieza de canales, dos intervenciones centrales para mejorar el drenaje en la región. Si bien la tarea fue con operarios municiupales, los productores de Naón absorvieron los costos.

Estas acciones forman parte de un esfuerzo municipal por mejorar el manejo del agua en una zona que ha sufrido los efectos de las intensas lluvias de los últimos días. La limpieza de canales y el reemplazo de alcantarillas permitirán no solo un mejor flujo del agua, sino también una mayor seguridad vial y ambiental en el acceso a localidades como Carlos María Naón y El Tejar.

La situación hídrica en la zona sigue siendo un desafío, por lo que las autoridades municipales han afirmado que seguirán avanzando con más trabajos de infraestructura en otras áreas afectadas, con el objetivo de minimizar el impacto de las lluvias y garantizar el bienestar de los vecinos de Nueve de Julio.

Noticias relacionadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas noticias

AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima
Propietario Lado Sur Eventos S.A
Reg. de Propiedad Intelectual: 5128498
Director: Gustavo Tinetti
Diario Digital fundado el 03-05-2009
Edición: 6002

Yrigoyen 969 Nueve de Julio
Bs As - Argentina
(02317) 521333
+549-2317-407333
[email protected]

Copyright © 2025 Cadena Nueve – Diario Digital | AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima

Desarrollado por Agencia MTR