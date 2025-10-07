Infraestructura hídrica en el distrito: recambio de alcantarillas y limpieza de canales

- Advertisement -

La Secretaría de Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad de Nueve de Julio llevó adelante una serie de tareas orientadas a mejorar la infraestructura hídrica del distrito. En la zona de intersección de las Rutas Provinciales 65 y 70, se realizaron trabajos de recambio de alcantarillas y limpieza de canales, dos intervenciones centrales para mejorar el drenaje en la región. Si bien la tarea fue con operarios municiupales, los productores de Naón absorvieron los costos.

Estas acciones forman parte de un esfuerzo municipal por mejorar el manejo del agua en una zona que ha sufrido los efectos de las intensas lluvias de los últimos días. La limpieza de canales y el reemplazo de alcantarillas permitirán no solo un mejor flujo del agua, sino también una mayor seguridad vial y ambiental en el acceso a localidades como Carlos María Naón y El Tejar.

La situación hídrica en la zona sigue siendo un desafío, por lo que las autoridades municipales han afirmado que seguirán avanzando con más trabajos de infraestructura en otras áreas afectadas, con el objetivo de minimizar el impacto de las lluvias y garantizar el bienestar de los vecinos de Nueve de Julio.