Diego Baztarrica: ‘El Futuro Comercial de Nueve de Julio es de desafios y oportunidades’

En una entrevista exclusiva con Despertate en Cadena Nueve, Vision Plus TV y Máxima 89.9, Diego Baztarrica, presidente de la Cámara de Comercio de Nueve de Julio, habló sobre los desafíos que enfrenta la comunidad comercial local, las iniciativas que se están llevando adelante para promover el consumo y cómo la crisis hídrica está afectando a la economía de la región.

Uno de los temas más destacados fue la reciente Exposición Rural de 9 de Julio, un evento que, a pesar de las dificultades climáticas, sigue siendo un pilar para el sector agropecuario. Baztarrica destacó la importancia del evento, no solo como una muestra de maquinaria de última tecnología, sino como un espacio para el encuentro de productores y empresarios. “A pesar de la lluvia que impidió la doma, la exposición sigue siendo un lugar de impacto regional. Vienen empresas de nivel internacional, lo que le da un valor enorme a la rural”, comentó Baztarrica.

El Paseo de Compras Cielo Abierto: Una Iniciativa para Revitalizar el Comercio Local

Otro de los puntos clave abordados por Baztarrica fue el lanzamiento del “Paseo de Compras Cielo Abierto”, una propuesta innovadora que busca revitalizar el comercio en 9 de Julio. A partir del 10 de octubre, en las calles comprendidas entre San Martín, Cavallari, Yrigoyen y Mendoza, los comercios locales tendrán la oportunidad de exhibir sus productos al aire libre, ofreciendo descuentos y promociones para atraer a los compradores. Baztarrica enfatizó que la idea detrás de esta iniciativa es crear una dinámica comercial entre los vecinos y los negocios, fomentando el espíritu de comunidad y el apoyo mutuo.

“Queremos que los comerciantes se unan y generen una oferta atractiva para los vecinos. La idea es que la gente se acerque a esas calles, no solo a comprar, sino también a disfrutar de actividades como espectáculos en vivo, y que se convierta en un lugar donde se pueda pasear y disfrutar”, explicó Baztarrica.

Además, para involucrar a los más pequeños, se organizará una búsqueda del tesoro con un mapa donde los chicos deberán recorrer los negocios participantes para recolectar letras y formar una palabra. Los participantes podrán ganar premios para el Día de la Madre. Esta actividad tiene como objetivo no solo incentivar el consumo, sino también atraer a las familias a las calles comerciales de la ciudad.

Crisis Hídrica y Aumento de Precios: Los Desafíos del Sector Comercial

La crisis hídrica fue otro tema central de la charla. Baztarrica expresó su preocupación por el impacto que la falta de agua tendrá sobre la producción agrícola, y cómo esto se reflejará en la economía local. “El año que viene podría ser aún más complicado si no llueve. Esto afectará la siembra y, por ende, la cosecha. La gente del campo es muy previsora, pero la situación está muy difícil”, comentó.

El impacto de la crisis hídrica también se ha sentido en el aumento de los costos de producción, lo que ha llevado a subas en los precios de productos básicos, como la harina. Esto, según Baztarrica, ha sido uno de los factores detrás del aumento en los precios de la panadería, que recientemente subieron un 12%. “La falta de insumos está impactando el costo de los productos, y esto está afectando a las panaderías y a otros comercios. Es una situación compleja que se verá reflejada aún más el año que viene”, destacó.

Sin embargo, Baztarrica también reconoció la resiliencia del sector comercial y cómo, a pesar de los desafíos, los comerciantes siguen buscando formas de adaptarse. “Muchos negocios están cerrando, pero también hay muchos que se están adaptando a la venta online o cambiando de rubro. Lo importante es que seguimos buscando formas de seguir adelante”, dijo.

Mirando Hacia el Futuro: Adaptarse a los Nuevos Tiempos

A pesar de las dificultades actuales, Baztarrica expresó una visión optimista para el futuro. “En estos tiempos de incertidumbre, lo importante es adaptarse. A nivel mundial, la digitalización y la automatización están marcando el camino, y en Argentina no somos ajenos a estos cambios. Es cierto que estamos un poco rezagados, pero tenemos la capacidad de adaptarnos”, sostuvo.

El presidente de la Cámara de Comercio también mencionó la importancia de la educación y la formación de los jóvenes, especialmente en áreas como la tecnología, la inteligencia artificial y la automatización. “Tenemos que prepararnos para un futuro donde las nuevas tecnologías serán fundamentales para ser competitivos. Los chicos de hoy deben prepararse para enfrentar estos nuevos desafíos, y eso incluye estar a la vanguardia de la tecnología”, concluyó.

Reflexión Final: Resiliencia y Esperanza en Tiempos de Crisis

Baztarrica cerró la entrevista con un mensaje de resiliencia y esperanza. “Las crisis son parte de nuestro camino. A lo largo de la historia hemos pasado por muchas, y siempre hemos encontrado la forma de seguir adelante. Lo importante es no perder la fe, seguir luchando y seguir buscando soluciones. Nueve de Julio tiene una gran comunidad, y juntos podemos salir adelante”, concluyó.

La Cámara de Comercio, junto con iniciativas como el Paseo de Compras Cielo Abierto, sigue trabajando para fortalecer el comercio local y adaptarse a los tiempos cambiantes. A medida que los desafíos continúan, la clave será la capacidad de adaptarse y mantener viva la esperanza de un futuro mejor para todos.