Comuna de Nueve de Julio: Parcial acatamiento al paro que ya finalizó

Un paro de 72 horas, convocado por trabajadores de ATE en la Comuna de 9 de Julio, llegó a su fin antes de cumplirse la primera jornada. La medida de fuerza, que se había iniciado esta mañana, fue suspendida tras una conciliación exitosa en la Secretaría de Trabajo local. La negociación, que se realizó entre representantes de la Comuna y los trabajadores, permitió restablecer los servicios a las 14 horas.

El acuerdo se alcanzó luego de un intenso diálogo donde se discutió la grave situación financiera de la Municipalidad, que enfrenta un contexto de recursos limitados. El gobierno local, a través de la flamante Secretaria de Hacienda, Laura Di Pierro, y Joselina Rodríguez, del área contable, ofreció un incremento del 5% en los salarios como propuesta inicial, destacando la difícil situación económica que atraviesa la comuna.

Según las autoridades locales, el paro no fue masivamente acatado, lo que permitió que el impacto en los servicios fuera menor. De hecho, la mayor parte de las actividades continuaron con normalidad, a pesar de las tensiones.

El acuerdo también estableció que en noviembre se retomará la discusión salarial, con el compromiso de analizar un último aumento antes de fin de año, siempre en el marco de las restricciones financieras de la Comuna. Si bien el acuerdo fue recibido como un paso positivo, se sabe que las autoridades seguirán trabajando para garantizar la estabilidad del servicio y las condiciones laborales, dentro de las limitaciones presupuestarias actuales.

En resumen, tras una negociación que consideró tanto las necesidades de los trabajadores como la delicada situación económica del municipio, se logró una resolución temprana del conflicto, lo que permitió la normalización de los servicios a partir de la tarde de hoy.