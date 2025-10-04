domingo, octubre 5, 2025
13.9 C
Nueve de Julio
General

Un “Rayito” de éxito: El Centro Rayuela se consagró ganador del Concurso de Terneros en la 128° Expo Rural

En una nueva edición del tradicional Concurso de Crianza del Ternero, el Centro de Educación Complementario N° 802 se llevó el primer premio con su ternero “Rayito” conforme lo anuncio Nicolás Capriroli, en representación de la Sociedad Rural

0
Este sábado, se celebró una nueva edición del tradicional Concurso Crianza del Ternero, que forma parte de la 128° Expo Rural de 9 de Julio. En esta oportunidad, participaron siete escuelas: seis de la ruralidad y localidades cercanas, junto a una de la ciudad, el Centro de Educación Complementario (CEC) N° 2, “Rayuela”.

Los terneros fueron entregados en la primera semana de agosto, conto el presidente de la Rural Hugo Enriquez a CN y las escuelas participantes fueron: la N° 16 “Manuel Estrada” de Morea, N° 9 Bme. Mitre de La Blanqueada, N° 802 Rayuela, N° 22 “Remedios Escaladas de San Martín”, N° 12 de Octubre, N° 6 “Arturo Yeomans” de Norumbega, N° 53 “Jorge Corbett” de Corbett y N° 10 “Guillermo Brown” de Dennehy.

La evaluación para elegir al ganador se basó en diferentes criterios: la presentación de la carpeta, el nombre del ternero y su mansedumbre.

Durante la ceremonia de entrega de premios, se destacó que algunas escuelas no pudieron participar plenamente debido a las inundaciones que afectan al distrito, un factor que complicó el compromiso con el concurso este año.

El jurado estuvo compuesto por directivos de la Sociedad Rural, la Inspección Distrital, y médicos veterinarios, quienes evaluaron con rigurosidad el desempeño de cada ternero y su criador.

Los Ganadores del Concurso

  • Primer Premio: “Rayito”, del Centro de Educación Complementario N° 802 Rayuela, con un premio de $700,000

  • Segundo Premio: “Flojito”, de la Escuela N° 9 Bme. Mitre, La Blanqueada, con un premio de $500,000

  • Tercer Premio: “Chakka Chiyara”, de la Escuela N° 6 “Arturo Yeomans” de Norumbega, con un premio de $300,000

El concurso, que continúa siendo un pilar de la Expo Rural de Nueve de Julio, refleja el compromiso y el esfuerzo de las comunidades educativas del distrito, que año a año se suman con entusiasmo al Concurso de Crianza del Ternero.

