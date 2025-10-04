Hugo Enriquez: “Queremos que nuestros hijos y nietos puedan quedarse en el campo, que el futuro sea prometedor para las nuevas generaciones”

- Advertisement -

Mensaje textual del Presidente de la Sociedad Rural de Nueve de Julio, Hugo L. Enriquez

Autoridades, socios, productores, expositores, señoras y señores

Buenos días

Una nueva exposición nos convoca a abrir las puertas del campo a la ciudad donde los productores, el comercio, la industria, la artesanía, la gastronomía y la cultura se encuentran en un mismo lugar. Quiero agradecer a todos por el compromiso de seguir haciendo esta exposición cada día más nuestra.

Hoy nos toca transitar tiempos difíciles como estamos acostumbrados en nuestro país. Producimos en Argentina y por ello, tenemos en nuestra esencia la capacidad de resiliencia, de reinventarnos todos los días, de resolver dificultades.

Pero una vez más, nos toca afrontar una inundación, mucho más severa que la última que transitamos allá por el 2012 y bastante más parecida a la del 2001. En este cuarto de siglo hubo un cambio muy grande de actores en el sector: desaparecieron una gran cantidad de productores (150.000 a nivel nacional) dado por, entre otras cuestiones:

– La falta políticas agropecuarias.

– Los cambios de rumbo según los gobiernos.

-La ausencia de estadística.

– La dificultad del sector gremial para concretar acciones con los gobiernos en todos los estamentos.

De esto surge, que hoy el 70 % de la tierra no es trabajada por sus dueños, si no por terceros con variada forma de explotación. Esto ha generado una gran descapitalización en el sector, haciéndolo menos resiliente ante estos avatares y poniendo en evidencia la vulnerabilidad del sistema público, que ha desatendido las necesidades del sector rural, sector que hace una retribución al fisco mediante tasas que son sub-ejecutadas e impuestos que retornan de manera escasa al sector que lo genera.

En esta crisis particular surgió desde nuestra institución la mesa de referentes tratando de ocupar un lugar que nuestro municipio abandono hace ya muchos años. Se trata de productores que actúan como referentes de cada cuartel, llevando la voz de los productores de cada área del partido. Esta figura estaba ocupada por los delegados de los pueblos del interior que relevaban su cuartel atendiendo las necesidades de la comunidad y sus productores), llevando esta mesa ante el gobierno municipal y el provincial para buscar soluciones técnicas en conjunto.

Cuando se pensó en esta mesa se convocó a productores del partido socios y no socios de la entidad, el espíritu era la voz de los productores en todo su conjunto, la misma comenzó a funcionar a principios de julio con apenas 6 referentes, en este tiempo se siguieron sumando llegando hoy a 12 referentes, quiero recordarles que el partido tiene 14 cuarteles rurales.

La mesa nos reúne por la emergencia hídrica la cual nos llevó al pedido de un espacio de trabajo con el municipio, el gobierno provincial, el consejo deliberante, las cuatro gremiales representadas a nivel local, me refiero a Coninagro, Federación Agraria Argentina, SRA, Sociedad Rural 9 de julio y el grupo de referentes.

Se llevaron a cabo dos reuniones de la mesa técnica , hoy por la necesidad de la emergencia , pero anhelo que esta mesa trascienda más allá de la emergencia , y siga trabajando en la reconstrucción del sistema vial , canalero y de obras civiles en el medio rural y que la misma mesa siente las bases de trabajo a futuro , para que los productores puedan desarrollar de manera confortable y eficiente sus actividades ,y los pueblos del interior tengan la tranquilidad y seguridad para poder seguir creciendo .

Por otro lado, el día lunes 22 nos despertamos con la noticia de la quita de retención de los granos hasta el 31 de octubre y por la tarde de la quita de las retenciones a la carne bovina y aviar por el mismo tiempo, eso generó expectativas, empuje, optimismo y ansiedad entre los productores. Solo por la urgencia del gobierno nacional de acelerar exportaciones para cubrir el bache financiero del tesoro nacional. Las expectativas en 72 horas se transformaron en desilusión, enojo y desincentivo para los productores. Una vez más, la sociedad cree que somos los productores los que tomamos el beneficio completo de esa medida pero bien sabemos que no es así: De los 7000 millones de dólares que se liquidaron solo el 23 % fue liquidado por los productores, el resto fue liquidado por los exportadores quienes decidirán cuando más nos van a transferir de esa diferencias en base a sus necesidades para cumplir su meta, esto permite que los exportadores perciban algo más de 1200 millones de dólares por un adelanto exprés de 7000 millones , ingreso que no percibirán los productores y no quedara en las arcas del estado , quedara en un puñado de 6 exportadores , en detrimento de mas de 45 millones de ciudadanos. Bien sabemos que no se puede seguir así con este tipo de política, cuando la población tiene una gran necesidad y hace un gran esfuerzo No pueden seguir improvisando cuando el esfuerzo proviene siempre de los mismos sectores

Sin ir mas lejos el gobierno nacional hizo oídos sordos a nuestro pedido de ayuda ante esta crisis hídrica, sin repuesta aún.

Les pedimos al gobierno municipal, provincial y nacional, dejar de lado las diferencias políticas para trabajar por un bien común, dejando la mezquindad política y entender los tiempos de las urgencias, la sociedad está cansada de ser rehén de los aprietes político con los impuestos que paga.

Necesitamos continuidad de las políticas trazadas, no se puede seguir volviendo a trabajar a prueba y error en las políticas estructurales ante los cambios de gobierno y los funcionarios públicos.

Pero desde nuestro ámbito seguimos trabajando a veces silenciosos sin visibilizar nuestro trabajo, trabajando con el municipio, las instituciones, para construir un futuro mejor.

Como reflexión, hacemos como institución un mea culpa si no pudimos obtener resultados, si bien hemos trabajado, gestionado y dialogado siempre, consideramos que es el camino, muchas veces no hemos sido escuchados por la política en general, cuando digo política, agrupo gobiernos municipales, provinciales y nacionales, en conjunto con sus cámaras de diputados, senadores y concejales, no solamente no hemos sido escuchados, sino que sabemos que a la hora de decidir siempre está la intencionalidad de sus necesidades electorales o económicas y no las del pueblo, y en nuestro caso de los productores, es algo que se repite históricamente y lamentablemente no podemos dar vuelta. Nos sentimos constantemente estafados.

Dentro de nuestras acciones llevadas a cabo durante este año queremos destacar:

En marzo se conformó el comité de emergencia hídrica, mediante el cual se realizó el pedido de emergencia a la provincia de buenos aires.

En abril se realizó la primera asamblea con productores para conocer en más profundidad la situación del partido e inicia acciones de emergencia.

Durante mayo y junio se continuó haciendo los pedidos pertinentes de las necesidades más urgentes al municipio.

El día 10 de julio se realizó convocatoria de productores para la formación de la mesa de referentes.

El 16 julio se formó la mesa de referentes.

El 17 de julio se realizó la asamblea ampliada de Carbap donde se trató la situación coyuntural de nuestra zona y las política provinciales y nacionales. De la cual salió un pedido a la provincia por la necesidad hídrica acuciante y hacia la nación por la quita de retenciones sobre todos nuestros productos.

En el mes de agosto participamos del comité de cuenca local.

En el mes de septiembre participamos de dos reuniones de la mesa de trabajo con el municipio, la provincia, las gremiales y los referentes.

Además de esta acción ante la situación coyuntural en el mes de junio se firmó un convenio con la secretaria de producción y la cámara de comercio, para hacer un relevamiento estadístico que nos llevara a tener datos de nuestra localidad y poder tener la posibilidad de políticas locales y planificación privada, asegurando la mayor posibilidad de éxito en futuros emprendimientos.

Esta semana fuimos convocados por la secretaria de vivienda y urbanismo a participar del proyecto del nuevo código de ordenamiento urbano y territorial

Continuamos publicando mensualmente el semáforo de caminos hace ya más de dos años y medio, herramienta para poner en evidencia el estado de los caminos y así sentarnos ante el ejecutivo y secretario de obras públicas para pedir por la mejora del servicio.

En lo que refiere a instalaciones, continuamos con el proceso de mudanza de la pesada diaria de hacienda y parte de los corrales hacia nuestro predio de ruta 65, estando los mismos en un estado avanzado de obra, anhelando en el próximo año concluir la misma.

Nuestra Institución

Nuestra institución formada hoy por algo más de 300 socios y presidida por una comisión de 20 miembros que trabajan muy activamente con reuniones semanales los días martes con jornadas de 3 a 4 horas y una concurrencia promedio de 15 miembros a la misma.

Además de la comisión subyacen las subcomisiones

Subcomisión de política

Subcomisión de ganadería

Subcomisión de lechería

Subcomisión de comunicación

Subcomisión de caminos y emergencia

Subcomisión de instalaciones

Subcomisión de exposición

Todos con actividad extensa y dedicando tiempo ad-honorem durante el resto de la semana para hacer funcionar esta institución, trabajando comprometidamente todos los días por los derechos de nuestro sector y el de nuestra comunidad en su conjunto, trabajando con CARBAP a nivel provincial y Cra a nivel nacional.

Invito a los miembros de comisión a acompañarme y hacerlo visible ante ustedes, nosotros somos la cara visible de esta Sociedad Rural que los representa, gracias por elegirnos para esta labor.

Quiero reconocer también al personal de la sociedad rural que está día a día en su lugar de trabajo haciendo que las instalaciones abran sus puertas a diario a socios, productores y la comunidad en su conjunto.

Desde este lugar insto a las gremiales a seguir trabajando por las vías institucionales y a los productores a sumarse a este tipo de mesa para para hacer nuestro presente mejor y nuestro futuro un lugar en el mundo donde nuestra decendencia elija quedarse y lo repito UN LUGAR EN EL MUNDO EN DONDE NUESTRA DECENDENCIA ELIJA COMO SU LUGAR EN EL MUNDO.

A los productores les pido participemos y trabajemos juntos por nuestro bien común y el de toda la sociedad en conjunto.

Y por último un agradecimiento muy grande a mi familia que me acompaña en este camino, que son mi motivación para trabajar comprometidamente por mi ciudad, mi provincia y este extenso y rico país ARGENTINA.

Gracias