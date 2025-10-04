Expo Rural nuevejuliense: Carlos Bilbao de CARBAP subraya la necesidad de fortalecer la unidad del sector agropecuario en tiempos de crisis

- Advertisement -

En un acto que reunió a cientos de productores, autoridades y actores clave del sector agropecuario, Carlos Bilbao, tesorero de CARBAP, inauguró la 128ª Exposición Rural de Nueve de Julio. En su discurso, Bilbao resaltó la importancia de la muestra como un espacio de encuentro y reflexión para los desafíos que atraviesa la agroindustria argentina.

“Esta Exposición Rural no solo es un lugar para mostrar lo mejor de nuestra producción, sino también un punto de encuentro para pensar el futuro del campo y cómo seguir avanzando a pesar de las dificultades. Hoy, más que nunca, necesitamos la unidad de todos los sectores productivos para seguir adelante”, expresó el tesorero de CARBAP ante un público expectante.

Durante su intervención, Bilbao abordó la situación crítica que atraviesan los productores debido a la inflación, las altas cargas impositivas y las políticas públicas que, según destacó, no siempre favorecen al sector agropecuario. “Es necesario que se redoblen los esfuerzos por parte de los gobiernos para dar un marco estable y justo a los productores. Necesitamos políticas que favorezcan la competitividad, la innovación y el acceso a mercados internacionales”, afirmó.

El tesorero de CARBAP también subrayó el rol fundamental de las exposiciones como la de Nueve de Julio para fortalecer la identidad del campo argentino. “Es fundamental que los productores se hagan escuchar y que desde nuestras instituciones se continúe luchando por defender sus derechos y sus intereses. Esta es una oportunidad para visibilizar el trabajo que hacemos cada día”, agregó.

En cuanto a los retos que enfrenta el campo, Bilbao destacó la importancia de la innovación tecnológica y la sostenibilidad como claves para enfrentar el futuro. “El mundo está cambiando, y debemos estar preparados para esos cambios. Los avances tecnológicos en el sector agropecuario son esenciales para garantizar la productividad y la rentabilidad a largo plazo, pero también debemos ser responsables con el medio ambiente”, puntualizó.

El discurso de Bilbao también incluyó un llamado a la acción para seguir fortaleciendo las relaciones institucionales y mejorar la cooperación entre el campo y la ciudad. “Es fundamental que sigamos construyendo puentes entre todos los sectores para que podamos avanzar juntos hacia un futuro próspero para todos”, concluyó.

La inauguración de la 128ª Exposición Rural de Nueve de Julio marcó el potencial del sector agropecuario, y dejó claro que, a pesar de las dificultades, el compromiso de los productores que sigue siendo más fuerte que nunca.