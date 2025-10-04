domingo, octubre 5, 2025
Caminata a Luján: El Obispo Ariel Torrado Mosconi bendijo a los peregrinos en el Santuario de San Cayetano de Liniers

En el tradicional Santuario de San Cayetano en Liniers, el Obispo de la Diócesis de Nueve de Julio, Ariel Torrado Mosconi, otorgó su bendición a los miles de peregrinos que, desde distintos puntos de la provincia, llegaron a rendir homenaje a la Virgen de Luján. Entre los grupos más numerosos se destacaron los contingentes provenientes de Nueve de Julio, Trenque Lauquen, Tres Lomas, 30 de Agosto, Gral. Villegas, además de pequeños grupos de Florentino Ameghino, Gral. Pinto, Bragado y otras localidades de la diócesis, reafirmando el profundo fervor y devoción de los fieles.

En su mensaje, el Obispo resaltó la importancia de la fe y la unión que representa esta peregrinación, una tradición que año tras año reúne a miles de creyentes en busca de consuelo y fortaleza espiritual.

La bendición, que se realizó al final de la misa, fue el momento culminante de una jornada cargada de emoción, oración y esperanza para todos los peregrinos que llegaron a Liniers a pie, tras recorrer largos kilómetros en un acto de devoción y compromiso con su fe.

 

 

