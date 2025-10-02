La jueza Valinoti sigue en funciones mientras avanza su causa judicial a horas de sentencia firme

- Advertisement -

La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires estaría por rechazar el último recurso interpuesto en la causa que involucra a María Florencia Valinoti, jueza de Faltas del partido de Nueve de Julio. Con este rechazo, la sentencia dictada por el Juzgado Correccional 3 quedaría firme y sería ejecutable en los próximos días. Aunque aún se podría presentar un recurso de queja ante la Corte Suprema de la Nación, este no tendría efecto suspensivo, por lo que no impediría la ejecución de la sentencia.

Valinoti fue condenada penalmente a un año y seis meses de prisión en suspenso, además de la inhabilitación para ejercer cargos públicos y el pago de costas, por incumplimiento de los deberes de funcionaria pública y falsedad ideológica.

Esta condena generó reacciones en el ámbito político, y los concejales de La Libertad Avanza (LLA) renovaron su solicitud de juicio político en su contra. En este contexto, la causa pasó a manos de la Cámara de Apelaciones y Garantías en lo Penal de Mercedes, que deberá resolver si corresponde avanzar con el proceso de remoción de la jueza.

Este avance judicial también se suma a la expectativa sobre el futuro de Valinoti, quien sigue ejerciendo su cargo, ya que el principio de presunción de inocencia le permite continuar en funciones mientras el proceso no tenga una sentencia definitiva. Sin embargo, los concejales de LLA sostienen que, independientemente de las decisiones judiciales, el caso de la jueza debe ser resuelto políticamente a través del juicio político.

La decisión de apartar a Valinoti de su puesto sigue originando discusión sobre la competencia, que que mientras se considera que es del Concejo Deliberante quien le ungio Jueza, otyros entienden que la facultad de designar o remover a la jueza es del Ejecutivo municipal. Aunque la Intendenta solicitó su alejamiento, hasta el momento la jueza permanece en funciones mientras los recursos legales siguen su curso.