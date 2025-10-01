Semana de la Salud Bucal: Promoviendo Hábitos Saludables en el Centro de Atención Primaria de la Salud del Barrio Alborada II

- Advertisement -

Con un hermoso día de sol y el entusiasmo de los niños, el Centro de Atención Primaria de la Salud del Barrio Alborada II se convirtió en un lugar clave para la promoción de la salud bucal en el marco de la Semana de la Salud Bucal Bonaerense, que se lleva a cabo del 29 de septiembre al 3 de octubre.

Durante la jornada, los niños de la comunidad disfrutaron de actividades educativas sobre la higiene bucal, como técnicas de cepillado, y se les ofreció la oportunidad de aprender hábitos que los acompañarán a lo largo de su vida. La Dra. Julieta Ferrari, odontóloga del centro, destacó la importancia de inculcar estos hábitos desde la infancia para prevenir problemas dentales en el futuro. “Es crucial que los niños aprendan a cuidar su salud bucal desde temprana edad, porque es la base de una sonrisa saludable y duradera”, comentó Ferrari.

Gracias a la colaboración de la Federación Odontológica de la Provincia de Buenos Aires (FOTBAC), los chicos también pudieron disfrutar de un inflable y recibir un consultorio odontológico móvil, un sillón odontológico en la ambulancia, y materiales como cepillos y pastas dentales. Las odontólogas Betiana y Alejandra, quienes se sumaron al evento, agradecieron a FOTBAC por su apoyo y subrayaron la relevancia de la prevención, especialmente en las etapas iniciales de la vida escolar.

Además de los niños, las familias presentes también se beneficiaron de la jornada, ya que la enseñanza sobre cuidados bucales se extendió a las mamás, quienes recibieron valiosos consejos para replicar en casa. La participación de las familias es clave, ya que, como indicó la Dra. Julieta Ferrari, “la salud bucal no es solo responsabilidad de los niños, sino también de los adultos que los acompañan”.

Rosana Asencio, representante de FOTBA -Federación Odontológica de la Provincia de Buenos Aires-, remarcó la importancia de este tipo de actividades preventivas, especialmente en el contexto de la Semana de la Salud Bucal y el Día de la Sonrisa. “Este tipo de jornadas nos permite educar no solo a los más chicos, sino también sensibilizar a toda la comunidad sobre la relevancia de una buena salud dental”, afirmó Asencio.

El evento no solo fue una jornada educativa, sino también una fiesta saludable para toda la familia, con juegos, charlas y actividades que fomentaron el cuidado de la boca. La sonrisa de los niños y las muestras de gratitud de los adultos confirmaron que, a través de estas acciones, se está construyendo una base sólida para un futuro más saludable.

La jornada culminó con la entrega de materiales educativos, y la comunidad de Alborada II se despidió de este evento con la promesa de continuar cuidando de su salud bucal, recordando que una sonrisa sana es la mejor carta de presentación.