Redes sociales bajo la lupa: jornada para prevenir el grooming y el ciberbullying

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

En el Teatro Porta Pía de Lincoln se llevó a cabo una jornada de concientización centrada en los riesgos que enfrentan niñas, niños y adolescentes en el uso cotidiano de las redes sociales. El evento reunió a referentes del ámbito judicial, educativo y tecnológico, con el fin de brindar información y estrategias de prevención frente a problemáticas como el grooming y el ciberbullying.

La actividad contó con la participación del intendente Salvador Serenal, quien subrayó la necesidad de involucrarse activamente en la protección de los menores en el ámbito digital. Lo acompañaron el gerente de Políticas Públicas de TikTok para el Cono Sur, Nicolás Sforzini, y el fiscal de Junín, Dr. Juan Manuel Mastrorilli.

Uno de los ejes más destacados del encuentro fue el rol fundamental de las familias en el acompañamiento de los más jóvenes: se instó a fomentar el diálogo, conocer las plataformas que utilizan y promover hábitos de navegación saludables. También se abordaron temas como el impacto emocional del uso excesivo de redes, la exposición a situaciones de riesgo y la importancia de una comunicación respetuosa en entornos digitales.

Entre los disertantes estuvieron presentes el Lic. Alan Rosetti, referente de Grooming Argentina y Grooming LATAM, y el Lic. Julián D’artri, de la organización Chicos.net, quienes brindaron valiosos aportes desde su experiencia en el trabajo con comunidades educativas y familias. El evento contó con una nutrida asistencia de fuerzas de seguridad, equipos profesionales, madres, padres y adolescentes.

La propuesta fue valorada como un espacio necesario para reflexionar colectivamente sobre los desafíos del mundo digital y cómo abordarlos de manera integral desde todos los sectores de la sociedad.