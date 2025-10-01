Laura Di Pierro es la nueva Secretaria de Hacienda de la Comuna de Nueve de Julio

- Advertisement -

En una serie de cambios dentro de la estructura del gabinete municipal de Nueve de Julio, que considera la intendenta María José Gentile, comenzó este 1° de octubre con la designación de Laura Di Pierro como nueva Secretaria de Hacienda de la comuna, tomando el lugar del contador Victor Bordone, quien se desempeñó desde la asunción de la Jefa Comunal.

Perfil de Laura Di Pierro

Laura Di Pierro, madre de tres hijos —el mayor de 10 años— es una profesional con una sólida formación académica y una trayectoria que combina su perfil técnico con una fuerte conexión con la comunidad. Nacida y criada en Nueve de Julio, Di Pierro inició su educación primaria en la Escuela N° 1 “Bernardino Rivadavia” y continuó su ciclo secundario en la Escuela Técnica N° 2 de Mercedes Vázquez de Labbe, donde se formó en una institución de excelencia que la preparó para los desafíos profesionales que vendrían.

Su pasión por las ciencias económicas la llevó a la Universidad Nacional de La Plata, donde obtuvo su título de Contadora Pública Nacional, lo que le permitió adquirir un profundo conocimiento técnico que hoy aplica en su trabajo diario, y ahora comenzará a brinmdarlo en el servicio publico.

Una vida que equilibra la gestión con el arte

Además de su trayectoria profesional, Laura Di Pierro es una apasionada del teatro, actividad que ha cultivado como hobby a lo largo de los años. Como actriz, ha interpretado diversos papeles en obras presentadas en teatros locales, y ha sido parte de importantes iniciativas culturales que han enriquecido la oferta artística de Nueve de Julio. Esta faceta de su vida, según algunos de sus cercanos, le ha otorgado una mirada amplia sobre las relaciones interpersonales y un enfoque creativo para resolver desafíos en su vida profesional.

El cambio de gabinete y las expectativas para el futuro

El nombramiento de Di Pierro como Secretaria de Hacienda es solo una de las modificaciones que la intendenta María José Gentile ha venido evaluando en su gabinete. La intendenta ha expresado que estos cambios buscan “refrescar y optimizar la gestión municipal”, con la intención de dar una respuesta más eficiente a las necesidades de la comunidad, especialmente en áreas centrales como la administración financiera.

Con su llegada, Di Pierro tiene la misión de continuar con la gestión económica de la comuna, enfrentando nuevos desafíos en una etapa en la que se requiere una administración estricta, ante escasos recursos.

Una transición con enfoque en la modernización

Los cambios en el gabinete de Gentile también están orientados a modernizar la gestión municipal e incorporar nuevas estrategias que ayuden a transformar el municipio en un ente más ágil y dinámico.

En este sentido, la nueva Secretaria de Hacienda tiene una importante tarea por delante, siendo el área económica uno de los pilares fundamentales para poder implementar políticas públicas eficaces.