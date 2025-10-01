Interrupción en la Recolección de Residuos Reciclables en varias zonas

Esta semana, la recolección de residuos reciclables en las Zonas 3, 4 y 5 de 9 de Julio se verá interrumpida por motivos logísticos y por el reacondicionamiento de los vehículos que realizan el servicio. Por este motivo, la Dirección de Gestión Ambiental pide a los vecinos de las zonas afectadas que no saquen sus materiales reciclables a la vereda.

Las áreas y días afectados por esta interrupción son:

Zona 3 (martes) : cuadrante entre las calles Agustín Álvarez, Ramón N. Poratti, Acceso Presidente Perón y Tucumán.

Zona 4 (miércoles) : cuadrante entre las calles Agustín Álvarez, Cardenal Pironio, Acceso Presidente Perón y Urquiza.

Zona 5 (jueves): cuadrante entre las calles Senador Arturo Ares, General Paz, Acceso Presidente Perón – Las Golondrinas y Ruta Nacional Nº 5.

La Municipalidad agradece a la comunidad por su comprensión y por el compromiso continuo con las buenas prácticas ambientales, y solicita estar atentos a futuros comunicados para la reactivación del servicio.