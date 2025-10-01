General Viamonte avanza en la señalización de estacionamientos exclusivos para personas con discapacidad

- Advertisement -

La Municipalidad de General Viamonte ha comenzado la demarcación de nuevos espacios de estacionamiento exclusivos para personas con discapacidad, en cumplimiento de la ordenanza 3.940. Esta acción busca eliminar barreras y mejorar la accesibilidad para aquellas personas que enfrentan dificultades para estacionar cerca de instituciones clave de la comunidad, como hospitales, oficinas públicas o escuelas.

Las personas con discapacidad frecuentemente se enfrentan a una barrera sencilla pero significativa: la imposibilidad de encontrar estacionamiento adecuado cerca de lugares esenciales. Esta limitación no solo dificulta la realización de trámites o el acceso a servicios, sino que también reduce la autonomía y la seguridad de las personas en su día a día. Con la implementación de estos espacios exclusivos, la Municipalidad busca garantizar una mayor equidad en el acceso a estas instituciones.

¿Para qué sirven estos espacios?

Los nuevos estacionamientos exclusivos permiten que los vecinos con discapacidad puedan acceder de manera más fácil, rápida y segura a lugares de gran importancia. Este tipo de medida promueve la igualdad de oportunidades, favoreciendo una participación más activa de todas las personas en la vida social, política y económica de la comunidad. Además, la inclusión de estos espacios representa un avance concreto hacia una sociedad más justa.

Un cambio de símbolo

En este proceso de señalización, también se incorpora un nuevo símbolo internacional de accesibilidad universal, el cual está constituido por una figura humana con los brazos extendidos dentro de un círculo. Este cambio, más allá de lo estético, simboliza la inclusión y accesibilidad para todas las personas, independientemente de la discapacidad que puedan tener.

Declaraciones oficiales

Guillermina Auriol, directora de Discapacidad del municipio, explicó:

“Un espacio reservado garantiza igualdad de oportunidades para quienes lo requieran. La accesibilidad es un derecho. Con esta medida buscamos que cada persona pueda moverse con mayor autonomía, seguridad, sin barreras y con el respeto de toda la comunidad.”

Auriol también recordó que para utilizar estos espacios es necesario contar con la oblea habilitante, la cual se gestiona a través de la aplicación “Mi Argentina”. Aquellos vecinos que necesiten ayuda con el trámite pueden acercarse a la Dirección de Discapacidad, ubicada en el edificio municipal, para recibir asesoramiento.

Compromiso con la inclusión

Con esta medida, la Municipalidad de General Viamonte reafirma su compromiso con la construcción de un distrito más inclusivo, justo y solidario. El respeto por estos nuevos espacios no solo es una cuestión de accesibilidad, sino de reconocer y garantizar los derechos de todas las personas, sin excepciones.